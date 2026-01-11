VCK U-23 châu Á, Việt Nam - Saudi Arabia (23 giờ 30 ngày 12-1): U-23 Việt Nam đối đầu với 3 đồng đội của Ronaldo 11/01/2026 16:39

(PLO)- U-23 Việt Nam đối đầu với 3 đồng đội của Ronaldo ở Al Nassr, trong có tiền đạo Rakan Al Ghamdi.

Chủ nhà Saudi Arabia chạm trán với U-23 Việt Nam (23 giờ 30 ngày 12-1) ở lượt trận cuối bảng A vòng chung kết U-23 châu Á trong thế “lưng dựa tường”, “thắng hay là chết”. U-23 Saudi Arabia có 3 tài năng trẻ đến từ CLB Al Nassr, nơi có Ronaldo đang thi đấu, trong đó tay săn bàn Rakan Al Ghamdi là ấn tượng.

Sau hai lượt trận, U-23 Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 6 điểm, còn Saudi Arabia đang xếp thứ 3, cùng 3 điểm với đội xếp thứ nhì là Jordan.

Rakan Al Ghamdi đá 2 trận ghi 2 bàn, anh là đồng đội của Ronaldo ở Al Nassr. Ảnh: AFC

Theo dõi U-23 Saudi Arabia từ khi họ vô địch U-16 châu Á cách đây 6 năm do thầy nội Shehri dẫn dắt cho thấy đây là một thế hệ tài năng. Khi ở lứa tuổi tiếp cận đội tuyển quốc gia, tập thể này được “trao tay” cho HLV Luigi Di Biagio có nhiều xộc xệch vì chưa thích nghi.

Lứa U-23 này từng hai lần lên ngôi U-16 và U-19 châu Á đều dưới sự dẫn dắt của ông Shehri, một thầy nội nổi tiếng đào tạo trẻ của Saudi Arabia. Tuy nhiên lên độ tuổi U-23 “trao tay” cho HLV Luigi Di Biagio thì họ lại rối. Qua hai trận đầu, Saudi Arabia thắng khó Kyrgyzstan 1-0 trong thế 11 chọi 10, rồi bất ngờ đổ gục trước Jordan 2-3.

U-23 Việt Nam thì ai cũng có thể ghi bàn vào lưới Saudi Arabia. Ảnh: AFC

U-23 Saudi Arabia có bộ ba đến từ Al Nassr gồm Salem Al Najd (hậu vệ cánh), tiền vệ Rakan Al Ghamdi, và tiền đạo Abdullahziz Elewai.

Trong đó Rakan Al Ghamdi thường xuyên được đá ở Al Nassr cùng với Ronaldo và không hảo danh khi qua hai trận, Rakan Al Ghamdi có 2 bàn thắng cho Saudi Arabia ghi vào lưới Kyrgyzstan và Jordan. Còn Abdullahziz Elewai cũng thường xuyên được ra sân cùng Ronaldo ở Al Nassr.

U-23 Saudi Arabia với áp lực buộc phải thắng, coi chừng hở sườn và bị hồi mã thương. Ảnh:AFC

U-23 Saudi Arabia còn có một tài năng trẻ khác đến từ Al Hilal là Musab Al Juwayr, anh này góp 1 bàn trong trận thua Jordan 2-3.

Một cá nhân đáng chú ý khác là Abdulmalik Al Jaber đang đá cho CLB Zeljeznicar của Bosnia. Al Jaber nổi trội ở vòng loại và được AFC đánh giá là ngôi sao sẽ tỏa sáng ở VCK U-23 châu Á này, nhưng vẫn chưa thấy tỏa sáng sau hai trận đấu vất vả của chủ nhà.

Nếu thua U-23 Việt Nam, có thể ghế HLV của Luigi Di Biagio... gãy? Ảnh: AFC

Saudi Arabia có nhiều cá nhân giỏi và những ngôi sao sáng đơn lẻ lại được chơi bên cạnh những siêu sao thế giới.

Tuy nhiên U-23 Việt Nam có một “ngôi sao”, đó chính là tinh thần thi đấu cao, tính đồng đội ấn tượng, đó là thứ mà Jordan và Kyrgyzstan cao to mạnh mẽ đã bị khuất phục.

Bốn bàn thắng của U-23 Việt Nam qua hai trận ngoại trừ pha đá phản lưới nhà của Brauzman (Kyrgyzstan), ba bàn còn còn lại do Khuất Văn Khang (11m), Nguyễn Đình Bắc (11m) và Nguyễn Hiểu Minh.

Cuộc chạm trán với Saudi Arabia mà đối thủ của Việt Nam trong thế “lưng dựa tường” này sẽ khó đoán ai là hỏa lực, ai sẽ ghi bàn. Bàn thắng của U-23 Việt Nam có thể đến từ một hậu vệ, trung vệ, tiền vệ hoặc tiền đạo... Nó rất khó lường như cách khó đoán trong chiến thuật, cách dùng người của chính HLV Kim Sang-sik vậy.