HLV Marziyeh Jafari: “Có 1 âm mưu phá tuyển Iran ở Asian Cup 2026” 14/03/2026 12:25

HLV Marziyeh Jafari của đội tuyển Iran đã quả quyết, suốt thời gian ở Úc để tham dự Asian Cup 2026 là không khí cực kỳ khó chịu với toàn đội. Nữ thuyền trưởng tuyển Iran cũng minh oan cho học trò của mình chuyện không hát quốc ca.

HLV Marziyeh Jafari chia sẻ: “Bầu không khí là rất khó chịu cho đội tuyển Iran suốt những ngày toàn đội tập trung chơi Asian Cup 2026. Ngay trận đầu gặp Hàn Quốc ở bảng A, có nhiều cầu thủ không hát quốc gia, đó là lúc họ “mặc niệm” để tưởng nhớ và tỏ lòng tôn kính lãnh đạo tinh thần Ali Khamenei vừa qua đời ở Iran. Tuy nhiên, nó lại được nhìn nhận bằng một chuẩn mực khác để rồi người ta âm mưu vu khống cho những cầu thủ”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Tony Burke cùng những tuyển thủ Iran nhận quy chế tị nạn tại Úc. Ảnh: GN.

Tuyển Iran toàn thua 3 trận bảng A.

Nữ chiến lược gia Iran quả quyết, tình hình ở Úc là rất khó khăn, toàn bộ các thành viên của tuyển Iran có rất nhiều nỗi niềm lo lắng cho gia đình, người thân ở quê nhà là điều chắc chắn. Tiếc là những suy đoán, những chuẩn mực khác được áp đặt vào tình hình nhạy cảm của đội tuyển Iran khiến họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi cùng áp lực lớn mà không biết phải tỏ ra thế nào.

Tuyển Iran gặp quá nhiều áp lực tại Úc khi đá Asian Cup 2026. Ảnh: AFC.

Tất cả những câu chuyện đều mang màu sắc bất lợi cho tuyển Iran đều được ai đó thêu dệt khiến các thành viên của của tuyển Iran cũng cảm thấy bất ngờ. Rồi những cầu thủ “xin tị nạn” cũng là một sự bất ngờ. Nguyên do trước đó, họ nghe hù dọa “không hát quốc ca khi về nước có thể bị xử nặng bằng luật hà khắc ở Iran".

Cũng theo HLV Marziyeh Jafari, hầu hết những câu chuyện về đội tuyển Iran được đăng tải trên các mặt báo khắp thế giới là không đúng với thực tế: "Chính điều đó góp phần đẩy tuyển Iran vào thế căng thẳng. Tất cả chúng tôi đang ở Malaysia và chờ ngày sớm trở về Iran".