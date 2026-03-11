Iran cáo buộc gây sốc: Cầu thủ nữ bị cảnh sát Úc đưa đi sau trận đấu 11/03/2026 13:04

(PLO)- Bóng đá nữ châu Á bất ngờ bị cuốn vào một cuộc tranh cãi căng thẳng khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) Mehdi Taj tuyên bố một số cầu thủ của đội tuyển nữ quốc gia Iran đang bị cảnh sát Úc “giữ làm con tin”.

Tin đồn cầu thủ nữ Iran bị bắt giữ làm con tin sau khi họ xin tị nạn tại Úc trong thời gian tham dự vòng chung kết Asian Cup 2026.

Theo các thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, vụ việc bắt đầu gây chú ý khi đội tuyển nữ Iran từ chối hát quốc ca trong trận đấu với Hàn Quốc tại vòng chung kết giải đấu. Hành động này ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh cãi trong nước.

Một số nguồn tin cho biết truyền hình nhà nước Iran thậm chí đã gán cho các cầu thủ những lời lẽ nặng nề, gọi họ là “kẻ phản bội chiến tranh”. Nghiêm trọng hơn, nhiều báo cáo cho rằng các cầu thủ có thể phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt nghiêm khắc nếu trở về nước.

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj (phải) cáo buộc chủ nhà "bắt cóc" các cầu thủ Iran. Ảnh: EPA.

Sự việc tiếp tục leo thang khi có tin đồn rằng một số thành viên của đội tuyển nữ Iran đã bày tỏ ý định xin tị nạn sau giải đấu. Tuy nhiên, theo lời Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj, đội tuyển vẫn thực hiện đầy đủ nghi thức quốc gia trong các trận đấu tiếp theo. Ông khẳng định các cầu thủ đã hát quốc ca trở lại và hoàn thành nghi thức chào quân đội theo quy định. Taj nhấn mạnh rằng việc hát quốc ca là nghĩa vụ bắt buộc đối với các tuyển thủ đại diện cho Iran.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo bóng đá Iran lại đưa ra cáo buộc gây sốc khi cho rằng cảnh sát Úc đã can thiệp và đưa một số cầu thủ ra khỏi khách sạn nơi đội tuyển lưu trú. Theo Taj, những gì ông nhận được từ các nguồn tin cho thấy có một hoặc hai cầu thủ đã bị lực lượng chức năng đưa đi sau trận đấu. Ông cho rằng hành động này tương đương với việc “bắt cóc” các vận động viên trước khi họ được cấp quy chế tị nạn.

Căng thẳng càng gia tăng khi Taj nhắc đến vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ việc. Theo đó, ông Trump đã đăng tải hai dòng thông điệp trên mạng xã hội, bày tỏ sự ủng hộ đối với các cầu thủ nữ Iran nếu họ tìm kiếm quy chế tị nạn. Taj tiết lộ ông Trump đã gây sức ép với chính phủ Úc, thậm chí tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiếp nhận họ nếu Úc từ chối cấp tị nạn.

Tuyển nữ Iran sớm dừng bước ngay sau vòng bảng Asian Cup 2026. Ảnh: EPA.

Phát biểu của Trump, theo Taj, khiến Tehran nghi ngờ về môi trường xung quanh các giải đấu bóng đá quốc tế, đặc biệt là khi World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ. Chủ tịch FFIRI đặt câu hỏi liệu các đội tuyển quốc gia có thể cảm thấy an tâm khi tham dự một giải đấu lớn trong bối cảnh phức tạp như vậy.

Theo lời Taj, tình hình trở nên hỗn loạn khi một số người thậm chí đã chặn chiếc xe chở các cầu thủ Iran khi họ chuẩn bị di chuyển ra sân bay. Ông cho rằng những diễn biến này cho thấy vụ việc đã vượt xa phạm vi thể thao và đang biến thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao liên quan đến bóng đá nữ Iran.

Hiện tại, phía chính phủ Úc và ban tổ chức giải đấu vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những cáo buộc mà Chủ tịch FFIRI đưa ra. Tuy nhiên, vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế và có thể trở thành một trong những tranh cãi lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử các giải đấu bóng đá nữ châu Á.