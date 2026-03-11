Đằng sau việc tuyển Việt Nam tan vỡ giấc mơ World Cup 11/03/2026 12:38

Trận cuối vòng bảng Asian Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-4 và đồng nghĩa tan vỡ giấc mơ World Cup lần thứ nhì liên tiếp. Vấn đề này phải nhìn nhận ra sao?

Bóng đá nữ Việt Nam đang... thụt lùi?

Tuyển Việt Nam tiến bộ nhưng các đối thủ “cùng mâm” cũng tiến bộ nhanh hơn, điều này nghĩa là chúng ta đang thụt lùi. Ví như những đội như Philippines, Đài Loan, Ấn Độ, Bangladesh, đặc biệt là Uzbekistan theo nhiều cách khác nhau, có những bước tiến rất thần tốc. Trong đó Đài Loan chính là đội đã đánh bại Việt Nam ở lượt trận thứ nhì bảng C.

Các cô gái Đài Loan đã đánh bại tuyển nữ Việt Nam 1-0 và trận thua này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: AFC.

Trước đó, Ấn Độ từng thua đậm Việt Nam nhưng khi tái đấu đã chơi ngang ngửa và chỉ thua 1-2. Đáng tiếc nhất là Đài Loan nằm trong kế hoạch 3 điểm của tuyển nữ Việt Nam nhưng cuối cùng đã thua 0-1, dẫn đến vỡ kế hoạch World Cup.

Thực ra những đội Nam Á đã gửi “thông điệp cứng” đến những “bà chị” Đông Nam Á lâu rồi. Như khi Ấn Độ đánh bại Thái Lan 2-1 ngay trên đất Thái Lan tại vòng loại giải này. Tương tự, Bangladesh đánh bại Myanmar ngay tại Yangon 2-1 cũng vòng loại giải này.

Riêng bóng đá nữ Đài Loan có nền tảng lâu rồi, nay họ quyết liệt săn vé World Cup 2027 (chưa biết có thành công hay không) nhưng kết quả là đánh bại Việt Nam. Còn Philippines thì vẫn giàu nguồn cầu thủ lai (mang hai dòng máu). Những giải lớn, nữ Philippines thi đấu ấn tượng vì thành phần lực lượng tốt nhất được phép CLB cho tập trung đội tuyển.

Ấn Độ cũng trở nên đầy thách thức với tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC.

Có phải HLV Mai Đức Chung hết bài?

Trước tiên khi bảo rằng, HLV Mai Đức Chung “tham công tiếc việc”, cứ bám mãi chiếc ghế đội tuyển là không sòng phẳng. Thực ra ông cũng muốn nghỉ ngơi để nhường cho thế hệ cầm quân trẻ hơn, bài vở mới mẻ hơn. Nhưng có thể VFF chưa tìm ra người thay thế xứng đáng nên nhiều lần ông Chung xin nghỉ lại thuyết phục ông tái xuất.

Nhìn sang bóng đá Thái Lan, gần nhất là HLV Futoshi Ikeda vừa dẫn dắt tuyển Nhật Bản đá rất ấn tượng tại World Cup 2023. Sau đó, ông sang Thái Lan nắm tuyển quốc gia cũng “gãy nặng” sau trận thua Ấn Độ 1-2 mất vé Asian Cup 2026. LĐBĐ Thái Lan vẫn kiên trì cho nhà cầm quân giỏi này thêm một mùa AFF Cup 2025 (tại Việt Nam) nhưng về thứ 4, trong đó có hai trận thua Việt Nam (vòng bảng và tranh hạng 3) và Myanmar, khiến ông bị mất ghế.

Chuyện của người Thái muốn thay đổi để làm mới mình, rất khác với bóng đá nữ Việt Nam sau hàng chục năm chỉ có mỗi cái tên HLV Mai Đức Chung.

Dù rất có kinh nghiệm làm bóng đá nữ và mát tay với các học trò nhưng sự cũ kỹ trong cách huấn luyện của ông Chung 76 tuổi không khó bị những đối thủ quen thuộc bắt bài. HLV Mai Đức Chung tuổi cao sức yếu không cũng chẳng “tham” gì nữa đâu, nhưng ai là người thay thế tốt hơn?

Tuyển nữ Việt Nam cần nhà cầm quân mới nhưng chưa chắc dễ làm quên đi hình ảnh HLV Mai Đức Chung tận tụy. Ảnh: AFC.

Rất có thể khi ông Chung rời ghế HLV trưởng sẽ tạo ra một thời kỳ khủng hoảng dài ở tuyển nữ Việt Nam rồi sau đó mới đi lên trở lại, như cách ông chia sẻ khi xin nghỉ hậu thất bại Asian Cup 2026: "Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, ở các cơ sở đào tạo cũng như tại các địa phương. Khi phong trào mạnh lên thì thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện”.



Ba trận tại Asian Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chơi nghèo nàn về bài vở, sức lực cũng không bằng Đài Loan lẫn Ấn Độ, càng thua xa Nhật Bản.

Tuyển nữ Việt Nam cần tìm các đối thủ lớn cọ xát thường xuyên

Bóng đá nữ Philippines hàng năm hay tham dự các giải ở châu Âu theo lịch FIFA, với nhiều giải tập trung rất chất lượng để học hỏi. Trong khi đó bóng đá nữ Việt Nam thì không có điều này. Hãy nhìn vòng loại Asian Cup 2026, tuyển Việt Nam đá với các đội cực yếu như Guam, Singapore, Quần đảo Bắc Mariana sẽ khó lòng nâng chất về chuyên môn.

Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng ngã quỵ trước sức mạnh của đồng nghiệp Nhật Bản. Ảnh: TAFC.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam quá ít cơ hội đá với những đội giỏi mà hầu như chỉ toàn đá giải trong nước quanh đi quẩn lại chỉ có vài CLB. Còn ở các giải Đông Nam Á, SEA Games và vòng loại châu Á, các đối thủ mạnh để Việt Nam học hỏi mà thậm chí ngược lại.

VFF cần phải tạo điều kiện để các cô gái Việt Nam đá nhiều hơn với những đội mạnh, chẳng hạn mỗi năm có giải vô địch Đông Á với nhiều đối thủ lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Đài Loan... mới có thể nâng tầm mình.

Hiện nay châu Á ngoài “5 bà chị lớn”, các đội “cùng mâm” với tuyển nữ Việt Nam ngày một nhiều như Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Ấn Độ, Bangladesh, Uzbekistan,... Và nếu không có những bước đầu tư vượt bậc, bóng đá nữ Việt Nam sẽ tụt hậu trên bình diện châu lục.