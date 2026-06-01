Nhật Bản nhận cú sốc cực nặng trước World Cup 01/06/2026 16:34

(PLO)- Đội tuyển Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với sự tự tin rất lớn sau loạt trận chạy đà đầy ấn tượng, nhưng lại gặp nguy cơ mất 2 ngòi nổ đáng sợ.

Thầy trò HLV Hajime Moriyasu thắng cả 5 trận gần nhất trước giải, trong đó Nhật Bản có những kết quả gây tiếng vang trước Scotland, Brazil và Anh. Đặc biệt, chiến thắng 1-0 ngay tại Wembley hồi tháng 3 năm ngoái từng khiến người hâm mộ tin rằng “Samurai Xanh” có thể tạo nên kỳ World Cup lịch sử.

Dù vậy, không khí lạc quan ấy nhanh chóng bị phủ bóng bởi những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. Nhật Bản sẽ không có sự phục vụ của Kaoru Mitoma và Takumi Minamino, hai cầu thủ giàu đột biến bậc nhất trên hàng công, vì chấn thương. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng tiến sâu của đại diện châu Á.

Mitoma, ngôi sao đang khoác áo Brighton từ lâu được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Nhật Bản. Tốc độ, khả năng rê bóng và những pha xử lý một đối một của anh là vũ khí quan trọng trong cách vận hành lối chơi của HLV Moriyasu. Vì vậy, việc Mitoma vắng mặt khiến Nhật mất đi phương án tấn công có khả năng tạo khác biệt trong những thời điểm bế tắc.

Không có Mitoma là thiệt thòi lớn cho Samurai xanh. Ảnh: EPA.

HLV Moriyasu thừa nhận đây là tổn thất lớn. Ông cho rằng Mitoma giữ vai trò rất quan trọng trong đội hình, và khoảng trống mà cầu thủ này để lại sẽ không dễ khỏa lấp. Sự vắng mặt của Minamino càng khiến bài toán hàng công thêm phức tạp, bởi cầu thủ này vốn giàu kinh nghiệm quốc tế và có khả năng chơi linh hoạt phía sau tiền đạo.

Nỗi lo của Nhật chưa dừng lại ở đó. Đội trưởng Wataru Endo cũng chưa có thể trạng tốt nhất. Tiền vệ thuộc biên chế Liverpool không thi đấu từ sau chấn thương chân gặp phải trong trận đấu với Sunderland hồi tháng 2. Dù vẫn được điền tên vào danh sách dự World Cup, khả năng Endo ra sân thường xuyên vẫn là dấu hỏi lớn.

Bình luận viên bóng đá châu Á Kento Hagimara nhận định Endo có thể không chơi nhiều phút tại giải lần này. Tuy nhiên, vai trò thủ lĩnh của anh vẫn rất quan trọng với phòng thay đồ Nhật Bản. Kinh nghiệm, tiếng nói và khả năng giữ nhịp của Endo là những giá trị mà HLV Moriyasu khó bỏ qua, ngay cả khi tiền vệ này không đạt trạng thái sung mãn.

HLV Moriyasu không có 2 át chủ bài sẽ phải chơi theo kiểu "liệu cơm gắp mắm". Ảnh: EPA.

Trong lúc Endo vắng mặt, tuyến giữa Nhật Bản vẫn duy trì được sự ổn định nhờ Daichi Kamada và Kaishu Sano. Kamada đã có hai mùa giải đáng chú ý cùng Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh, thậm chí góp công giúp đội bóng giành danh hiệu châu Âu đầu tiên. Sano cũng gây ấn tượng ở Bundesliga trong màu áo Mainz 05. Bên cạnh đó, Ao Tanaka là một lựa chọn đáng tin cậy khác sau mùa giải tương đối tốt cùng Leeds United.

Trên hàng công, người Nhật hy vọng nhiều vào Takefusa Kubo. Cầu thủ của Real Sociedad từng trải qua quá trình đào tạo tại Barcelona và Real Madrid, trước khi tìm được môi trường phù hợp để phát triển ở Tây Ban Nha. Kubo có kỹ thuật, nhãn quan và khả năng tạo đột biến, nhưng anh vẫn bị đặt dấu hỏi vì chưa thật sự bùng nổ ở các giải đấu quốc tế trước đây.

Theo Hagimara, Kubo từng không đáp ứng được kỳ vọng ở World Cup trước, nhưng lần này Nhật Bản cần anh bước ra khỏi cái bóng tiềm năng để trở thành đầu tàu sáng tạo. Ngoài Kubo, Daizen Maeda cũng là phương án đáng chú ý. Tiền đạo của Celtic đang đạt phong độ cao với 7 bàn trong 6 trận gần nhất tại Scotland, mang đến hy vọng mới cho hàng công “Samurai Xanh”.