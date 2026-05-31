Tranh cãi gay gắt ở chung kết Champions League, trọng tài bị réo tên 31/05/2026 11:51

(PLO)- Trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Arsenal khép lại với chức vô địch thuộc về đội bóng nước Pháp sau loạt sút luân lưu nghẹt thở.

Bên cạnh màn đăng quang của PSG sau trận chung kết Champions League, cuộc đối đầu tại sân Puskas Arena cũng để lại nhiều tranh cãi liên quan đến các quyết định của trọng tài Daniel Siebert.

Tình huống đầu tiên xuất hiện khi Bukayo Saka lúng túng trong pha phá bóng ở khu vực cấm địa Arsenal. Pha xử lý không tốt khiến bóng bật lên và chạm vào tay cầu thủ người Anh. Các cầu thủ PSG lập tức phản ứng, cho rằng đội nhà xứng đáng được hưởng phạt đền.

Dù vậy, trọng tài Siebert vẫn cho trận đấu tiếp tục. Ông dường như nhận định bóng đã chạm vào bộ phận khác trên cơ thể Saka trước khi nảy vào tay, nên không đủ căn cứ để thổi phạt.

Một số pha xử lý của trọng tài Siebert gây tranh cãi trong trận chung kết. Ảnh: EPA.

Điểm nóng tiếp theo đến từ pha Cristhian Mosquera phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia, dẫn đến quả phạt đền mà Ousmane Dembele thực hiện thành công. Quyết định này gây ra hai luồng tranh luận.

Một số ý kiến cho rằng tác động của Mosquera chưa thật sự rõ ràng để dẫn tới penalty, trong khi phía PSG tin đây là pha phạm lỗi đủ nghiêm trọng. Ngoài ra, việc Mosquera không nhận thẻ vàng thứ hai cũng khiến Arsenal bị đặt dấu hỏi, bởi trung vệ người Tây Ban Nha đã bị cảnh cáo trước đó ở đầu hiệp hai.

Dembele ăn mừng bàn thắng san bằng 1-1 trên chấm 11 mét. Ảnh: EPA.

Căng thẳng nhất là tình huống Noni Madueke ngã trong vòng cấm PSG sau pha va chạm với Nuno Mendes ở cuối hiệp phụ thứ nhất. Cầu thủ Arsenal cho rằng anh bị ngăn cản trái phép khi đang có cơ hội tấn công, nhưng trọng tài vẫn lắc đầu. Quyết định này khiến Declan Rice và HLV Mikel Arteta phản ứng dữ dội, để rồi cả hai phải nhận thẻ vàng.

PSG cuối cùng vẫn bước lên bục vinh quang, nhưng ba pha bóng gây tranh cãi ấy chắc chắn còn được nhắc lại lâu dài. Với Arsenal, thất bại này càng cay đắng hơn khi họ tin rằng số phận trận đấu có thể rẽ sang hướng khác.