Một ngôi sao Liverpool ra đi vì đàm phán đổ vỡ 29/05/2026 12:50

Liverpool đã đàm phán với Ibrahima Konate trong nhiều tháng trước khi hợp đồng của anh hết hạn vào ngày 30-6, nhưng hậu vệ này vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn. Theo các nguồn tin, Ibrahima Konate, 27 tuổi sắp rời Liverpool sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Người đại diện của Ibrahima Konate đã đàm phán với ban lãnh đạo Liverpool về việc gia hạn hợp đồng trong nhiều tháng, nhưng giờ đây hậu vệ này sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, khi Talksport đưa tin đầu tiên. Konate đã có 5 năm gặt hái nhiều danh hiệu tại Anfield, sau khi gia nhập The Kop từ CLB RB Leipzig của Đức vào tháng 5 năm 2021 với giá 36 triệu bảng Anh.

Cầu thủ người Pháp sẽ cùng những trụ cột khác của Liverpool là Mo Salah và Andy Robertson rời CLB vào mùa hè này. Trước khi mùa giải kết thúc, Konate đã ám chỉ anh sắp ký hợp đồng mới và tuyên bố muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng vùng Merseyside.

Konate nhiều khả năng chia tay Liverpool dưới dạng tự do. ẢNH: LIVERPOOL FC

Ibrahima Konate nói vào tháng 4, "Chắc chắn là có khả năng rất cao tôi sẽ ở lại đây mùa giải tới. Đây là điều tôi luôn mong muốn. Tôi đang chờ hoàn tất hợp đồng nhưng khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, các bạn phải hỏi (giám đốc thể thao) Richard Hughes xem tôi đã nói gì với ông ấy hồi tháng 9, tháng 11 (năm ngoái), và ông ấy sẽ nói điều gì đó để mọi người... im lặng.

Đúng vậy, quá trình này mất khá lâu, nhưng đây là một cuộc đàm phán. Với Virgil van Dijk và Mo Salah mùa trước cũng vậy, tôi nghĩ họ đã ký hợp đồng vào tháng Tư và có lẽ đây là điều mà CLB mong muốn".

Real Madrid từng được cho là muốn chiêu mộ Konate theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng những tin đồn về thương vụ này lắng xuống sau khởi đầu mùa giải tệ hại của anh. Tuyển thủ Pháp tiếp tục là trụ cột dưới thời HLV Arne Slot, sát cánh cùng người đá cặp trung vệ lâu năm Van Dijk.

Liverpool đã chiêu mộ thành công một trung vệ mới cho mùa giải 2026 - 2027, đó là Jeremy Jacquet từ CLB Rennes của Pháp với giá 60 triệu bảng Anh. Đội bóng vùng Merseyside cũng sẽ có sự phục vụ của Giovanni Leoni sau khi mùa giải đầu tiên của anh bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương, chỉ ra sân một lần duy nhất.

Nhưng với việc hợp đồng của đội trưởng Van Dijk hết hạn vào tháng 6 năm 2027, cùng với sự ra đi của Robertson và việc Trent Alexander-Arnold rời đi vào mùa hè năm ngoái, hàng phòng ngự của Liverpool đang trải qua một sự thay đổi lớn.