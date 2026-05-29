MU thăng tiến đáng kinh ngạc ở Premier League 29/05/2026 07:09

(PLO)- Bảng xếp hạng Premier League biến động: MU kết thúc mùa giải với 29 điểm nhiều hơn mùa trước, trong khi Liverpool, Chelsea và Newcastle đều cho thấy sự sa sút đáng kể.

MU đã tạo nên một bước ngoặt ngoạn mục so với cách biệt 53 điểm trước nhà vô địch Liverpool mùa trước, cho thấy sự trỗi dậy và sa sút đáng kể của hai CLB lớn nhất nước Anh trong mùa giải Premier League 2025 - 2026 vừa chính thức khép lại.

Manchester United đã giành quyền trở lại Champions League bằng cách kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba tại giải Ngoại hạng Anh, với việc HLV Michael Carrick truyền cảm hứng cho sự hồi sinh trong thời gian tạm quyền dẫn dắt "quỷ đỏ" thành Manchester sau khi thay thế Ruben Amorim, người bị sa thải vào tháng Giêng.

Sự tiến bộ của MU đã giúp Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức, sau một sự lột xác ngoạn mục của CLB khi chỉ đứng thứ 15 tại Premier League mùa trước. Không có gì ngạc nhiên khi MU có sự thay đổi điểm số tích cực lớn nhất trong số 17 đội bóng tham gia giải Ngoại hạng Anh trong hai mùa giải gần đây.

Sau khi kết thúc mùa giải 2024 - 2025 với 42 điểm - số điểm thấp nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League - số điểm của MU đã tăng thêm 29 điểm, nâng tổng số điểm của họ lên 71 trong mùa giải này. Trong khi MU có sự cải thiện điểm số lớn nhất tại Premier League, thì nhà vô địch mùa trước Liverpool lại sụt giảm điểm số lớn nhất.

MU của Carrick giành được nhiều hơn 29 điểm so với mùa trước. ẢNH: PA WIRE

HLV người Hà Lan Arne Slot đã giúp Liverpool giành chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng, với 84 điểm. Nhưng số điểm của Liverpool giảm 24 điểm trong mùa giải này, mặc dù họ vẫn giành được suất tham dự Champions League nhờ kết thúc ở vị trí thứ năm.

Nhà tân vô địch Premier League Arsenal cùng với MU trở thành hai đội duy nhất có số điểm tăng lên hai chữ số trong hai mùa giải gần nhất. Ở mùa này, đội bóng của HLV Mikel Arteta có nhiều hơn 11 điểm so với mùa trước, qua đó chấm dứt 22 năm chờ đợi để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Manchester City cũng cải thiện được 7 điểm trong mùa giải cuối cùng Pep Guardiola dẫn dắt, nhưng cuối cùng chỉ về đích ở vị trí á quân. Đáng chú ý, Tottenham đã có sự cải thiện điểm số lớn thứ tư trong hai mùa giải dù đã tránh được xuống hạng vào ngày cuối cùng của mùa giải.

Việc cải thiện được ba điểm (từ 38 lên 41) mùa này phản ánh màn trình diễn tệ hại của Tottenham trong hai mùa giải gần đây ở giải đấu hàng đầu nước Anh, khi họ liên tiếp kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17.

Bournemouth, đội đã giành quyền tham dự Europa League, và Everton là hai đội duy nhất khác gia tăng số điểm so với mùa giải trước, nhưng chỉ tăng được đúng 1 điểm.

Những đội có phong độ giảm sút so với mùa trước còn có Wolves, Nottingham Forest, Newcastle và Chelsea. Wolves xuống hạng, đội bóng luôn đứng cuối bảng suốt cả mùa giải, đã chứng kiến ​​số điểm của mình giảm từ 42 xuống còn 20 điểm.

Liverpool của HLV Arne Slot giảm điểm nhiều nhất Ngoại hạng Anh so với mùa trước. ẢNH: PA WIRE

Sau khi giành quyền tham dự cúp châu Âu mùa trước, số điểm của Nottingham Forest đã giảm 21 điểm và cuối cùng CLB đã thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng trong những tuần cuối cùng của mùa giải. Chelsea và Newcastle đều giảm 17 điểm, từ chỗ giành vé dự Champions League mùa trước xuống vị trí thứ 10 và 12 chung cuộc.

Aston Villa và Brighton dù giành được suất tham dự Champions League và Conference League, vẫn bị tụt điểm lần lượt một và tám điểm.

Tổng số điểm cần đạt được thấp hơn một phần là do sự khác biệt đáng kể về số điểm tích lũy được giữa các đội mới thăng hạng so với các đội xuống hạng ở mùa giải 2025-26. Sunderland, đội giành quyền tham dự Europa League nhờ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ bảy, Leeds và Burnley đã giành được tổng cộng 123 điểm trong mùa giải này. Con số này cao hơn gấp đôi so với 59 điểm mà Ipswich, Leicester và Southampton giành được mùa trước.