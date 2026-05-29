Nóng: Messi chính thức phá kỷ lục World Cup 29/05/2026 11:34

(PLO)- Lionel Messi chắc chắn sẽ tạo nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026, sau khi tên anh xuất hiện trong danh sách 26 cầu thủ Argentina được HLV Lionel Scaloni lựa chọn.

Với lần góp mặt này, siêu sao 38 tuổi sẽ phá kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup.

Danh sách tuyển Argentina được công bố tối 28-5 theo giờ địa phương, khép lại mọi đồn đoán về khả năng Messi có tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển quốc gia hay không. Dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao như thời khoác áo Barcelona, thủ quân của Inter Miami vẫn giữ vai trò đặc biệt trong kế hoạch của Scaloni.

Ở tuổi 39, Messi có thể không còn là “cỗ máy săn bàn” như trước, nhưng đẳng cấp, nhãn quan chiến thuật và kinh nghiệm trận mạc của anh vẫn là thứ Argentina rất cần trong hành trình bảo vệ ngôi vương. HLV Scaloni được cho là muốn tận dụng khả năng điều tiết, kiến tạo và tạo đột biến của Messi trong những thời điểm then chốt.

Thủ quân Inter Miami vẫn chạy tốt ở tuổi 39. Ảnh: EPA.

Bản danh sách lần này cũng gây chú ý khi Franco Mastantuono và Marcos Acuna vắng mặt. Đặc biệt, việc Mastantuono không được chọn khiến nhiều người bất ngờ, bởi tài năng trẻ 18 tuổi đang thi đấu cho Real Madrid từng được kỳ vọng sẽ góp mặt nhờ phong độ ổn định và khả năng chơi linh hoạt ở hành lang cánh.

Ngược lại, Argentina vẫn đặt niềm tin vào dàn trụ cột giàu kinh nghiệm như Emiliano Martinez, Cristian Romero, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez, Lautaro Martinez và Rodrigo De Paul. Đây đều là những cái tên từng góp phần tạo nên thành công rực rỡ của Albiceleste trong những năm gần đây.

M10 chính thức góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Trên lý thuyết, đây là bảng đấu khá thuận lợi với nhà đương kim vô địch. Messi và các đồng đội được đánh giá có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng để tiến sâu vào vòng knock out.

Sự xuất hiện của Messi là khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. Từ World Cup 2006 đến 2026, hành trình kéo dài 20 năm của Messi trong màu áo Argentina đã biến anh thành biểu tượng vượt thời gian.