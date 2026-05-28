Tượng đài Messi lại... chết yểu 28/05/2026 15:05

Cơ quan chức năng thành phố Kolkuta đã chính thức tiến hành “hạ bệ” và di dời tượng đài Messi khỏi vị trí hiện nay.

Tượng Messi cao 23m được sơn phủ lớp ngoài màu kim loại đồng, sau gần 1 năm ra mắt đã phải “hạ bệ” và có thể di dời. Điều này cũng chưa ai rõ, vì còn giữ bí mật.

Có điều tượng đài Messi buộc phải hạ xuống vì gây nguy hiểm. Nguyên do Thành phố Kalkuta thuộc Đông Bengal có gió rất mạnh và mưa lớn rất dai dẳng kéo dài có thể gây ngã đổ rất nguy hiểm.

Các kỹ sư xây dựng và Văn phòng Kiến trúc sư Kolkuta đã khảo sát và những lo ngại thảm họa là có.

Trước tiềm ẩn nguy hiểm như vậy, tượng Messi sẽ được tạm thời tháo dỡ. Còn việc có dựng lại nơi cũ này hay không lại là chuyện không ai biết. Bức tượng cao 23m này có thể gây ra thảm họa nên cơ quan chức năng Kolkuta phải ra tay trước.

Trước mắt, tượng Messi sẽ được cẩn thận tháo xuống mà không để hư hại các chi tiết của bức tượng khổng lồ rất nặng này, sau đó tính tiếp.

Khu vực đặt tượng Messi tuy có khoảng trống rộng, nhưng mật độ người, phương tiện qua lại rất đông cũng như những người vãn cảnh hay vào xem dễ gây nguy hiểm. Việc hạ tượng Messi đã thông qua những nhà làm luật ở Kolkuta.

Năm ngoái, Messi đến thăm Ấn Độ và anh cũng tham gia cắt băng khánh thành tượng đài của mình. Chuyến viếng thăm 5 địa điểm ở Ấn Độ của Messi đã gây ra những náo loạn và có những kẻ bị bắt vì tuồn vé chợ đen ra ngoài bán giá cao.

Trước đó, bên bờ sông Plate ở Argentina có bức tượng của Messi cũng bị phá nhiều lần cho đến lúc chính quyền dẹp hẳn.