Bốc thăm vòng loại U-20 châu Á: Vì sao các đại diện Đông Nam Á đều ở bảng tử thần? 28/05/2026 15:13

(PLO)- Các đại diện bóng đá Đông Nam Á trong đó bao gồm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều có nguy cơ gặp thất bại ngay vòng loại.

AFC vừa tiến hành bốc thăm vòng loại U-20 châu Á. Thật sốc khi không còn “kèo thơm” và bảng nhẹ cân nữa, khi các đội trẻ Đông Nam Á đều ở bảng tử thần.

Từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia đến Philippines đều rơi vào bảng nặng ký. Riêng với bóng đá trẻ Việt Nam rất khó vượt qua vòng loại dù làm bảng trưởng, tức thi đấu trên sân nhà.

Đáng chú ý Việt Nam, Thái Lan, Indonesia cùng nằm ở nhóm hạt giống số 2 nhưng đều rơi vào bảng tử thần, chẳng hơn gì những đội ở nhóm hạt giống 3 và 4 như Lào Malaysia.

Việt Nam ở bảng C rất căng cùng với Iran, Triều Tiên và Palestine. Riêng 3 bảng I, J và K chỉ đá vòng loại mỗi bảng chọn 2 đội nhất và nhì.

Sở dĩ ngay cả các “bảng trưởng” như Việt Nam cũng gặp khó là vì từ năm nay, AFC chỉ chọn 32 đội hay nhất châu Á, còn 12 đội quá yếu như Singapore, Brunei, Nepal... chỉ dự vòng loại, mỗi bảng chọn 2 đội để giải lần sau sẽ vào thẳng vòng loại bảng.

Kết quả bốc thăm U-20 Việt Nam ở bảng C cùng Iran, Triều Tiên và Palestine rất thách thức. Triều Tiên rất hay nhưng ở nhóm hạt giống 3 vì đội trẻ này thất thường, có khi bỏ giải, bỏ vòng loại nên... nên thứ hạng không cao, nhưng nội lực lại rất mạnh.

Sau giải U-19 Đông Nam Á đầu tháng 6, trẻ Việt Nam sẽ mang danh U-20 tham dự vòng loại châu Á với tư cách bảng trưởng gặp Iran, Triều Tiên và Palestine rất mạnh. Ảnh: VFF.

Thái Lan rơi vào bảng F rất nghiệt ngã cùng Iraq, UAE và Turkmenistan. Đội trẻ Indonesia cũng đầy khốc liệt khi ở bảng H cùng Úc, Malaysia và Lào. Ngoài Úc thì Malaysia lẫn Lào đều không dễ cho U-20 Indonesia.

Philippines ở bảng A đầy cam go cùng với Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Lebanon.

Những đội chủ nhà vòng loại U-20 châu Á ở mỗi bảng ngoài Việt Nam tổ chức bảng C (bảng trưởng), Uzbekistan (bảng B), Qatar (bảng E), Thái Lan (bảng F), Kyrgyzstan (bảng A), Campuchia (bảng G), Bahrain (bảng D) và Lào (bảng H).

Vòng loại U-20 châu Á sẽ đồng loạt diễn ra từ ngày 25-8 tại mỗi quốc gia bảng trưởng.

Tám bảng chọn 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Trung Quốc đá Vòng chung kết U-20 châu Á.

Lứa U-19 Việt Nam hiện nay đang chuẩn bị đá giải vô địch U-19 Đông Nam Á tại Indonesia (từ ngày 1 đến 16-6). Sau đó đội trẻ Việt Nam này tham dự vòng loại U-20.