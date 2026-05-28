Bóng đá TP.HCM lại mang cúp về nhà 28/05/2026 13:14

(PLO)- TP.HCM một lần nữa khẳng định bản lĩnh ở sân chơi Cúp Quốc gia nữ khi đánh bại Hà Nội I sau loạt sút luân lưu, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch mùa giải 2026.

Trận chung kết khép lại với kịch bản căng thẳng đến phút cuối, khi hai đội bất phân thắng bại trong 90 phút chính thức trước khi nhà đương kim vô địch TP.HCM tạo khác biệt trên chấm 11m.

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội I và TP.HCM được chờ đợi bởi đây là hai đội bóng giàu truyền thống của bóng đá nữ Việt Nam. Hà Nội I bước vào trận đấu với tổn thất đáng kể khi thiếu vắng tiền đạo Phạm Hải Yến vì chấn thương. Trong khi đó, TP.HCM sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Huỳnh Như, Thu Xuân cùng ngoại binh Gabriel.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội I cho thấy họ không hề e ngại đối thủ đang giữ cúp. Đội bóng thủ đô nhập cuộc tự tin, kiểm soát bóng tốt và liên tục tổ chức các pha phối hợp ở khu vực giữa sân. Lối chơi chủ động giúp Hà Nội I tạo được thế trận sáng hơn trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Cô trò Kim Chi bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: VFF.

Ở chiều ngược lại, TP.HCM lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Đội bóng phía Nam ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ, đồng thời chờ cơ hội từ phản công nhanh hoặc các tình huống cố định.

Dấu ấn đáng kể nhất của TP.HCM trong hiệp đầu là cú đá phạt hiểm hóc của Trần Thị Thu Xuân đưa bóng dội xà ngang. Pha bóng này khiến Hà Nội I hú vía, nhưng cũng là lời cảnh báo rằng TP.HCM luôn có thể bùng nổ chỉ từ một khoảnh khắc.

Hào hùng bóng đá nữ TP.HCM. Ảnh: BDN.

Hà Nội I cũng có lý do để tiếc nuối khi Bùi Thị Thương cùng các đồng đội tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Việc thiếu một trung phong sắc bén như Hải Yến khiến đội bóng thủ đô gặp khó trong các pha xử lý cuối cùng.

Sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục đẩy cao đội hình và duy trì sức ép lên phần sân TP.HCM. Ngân Thị Vạn Sự hoạt động nổi bật ở tuyến giữa, giúp đội nhà chiếm ưu thế trong nhiều pha tranh chấp. Tuy nhiên, sự vượt trội về thế trận không đủ để Hà Nội I phá vỡ hàng phòng ngự kín kẽ của đối thủ.

Chung cuộc giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia.

Sau 90 phút không có bàn thắng, trận chung kết phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, kinh nghiệm và bản lĩnh của TP.HCM lên tiếng đúng lúc. Những ngôi sao từng chinh chiến ở các sân chơi lớn giữ được sự lạnh lùng, trong khi Hà Nội I lại liên tiếp thất bại trên chấm đá định mệnh.

Thắng 3-0 ở loạt luân lưu, TP.HCM bước lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia nữ 2026. Đây là chiến thắng cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn, dù không áp đảo trong thế trận, nhưng vẫn biết cách kết liễu đối thủ ở thời khắc quyết định.