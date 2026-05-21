Bốc thăm World Cup U-17: U-17 Việt Nam ở bảng G có bốn châu lục hội tụ 21/05/2026 23:10

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam ở bảng G vòng chung kết World Cup chẳng khác gì "bảng tử thần" hội tụ châu Á, châu Âu, châu Úc và châu Phi.

FIFA vừa hoàn tất lễ bốc thăm Vòng chung kết (VCK) World Cup U-17 diễn ra cuối năm nay tại Qatar với 48 đội chia làm 12 bảng đấu. Đội tuyển U-17 Việt Nam ở bảng G gồm có 4 đại diện của bốn châu lục.

U-17 Việt Nam cùng bảng G với Mali (châu Phi), Bỉ (châu Âu) và New Zealand (châu Đại dương).

Nhìn nhận sòng phẳng bóng đá trẻ Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" do lần đầu góp mặt và đến từ nền bóng đá không phải là mạnh trên bình diện thế giới. Trong khi đó, Bỉ rất mạnh. Mali những năm qua có một nền bóng đá chuyển mạnh từ đội tuyển quốc gia đến các tuyến trẻ. Còn New Zealand cũng thường thường bậc trung nhưng đội bóng của châu Đại dương mang dáng dấp của một đội bóng châu Âu.

Nói chung là thầy trò HLV Cristiano Roland có một trải nghiệm “4 châu lục” trong một bảng đấu đầy thú vị.

Hai huyền thoại bóng đá thế giới từng một thời làm thao thức bao con tim là Nuno Gomez bốc lá thăm đầu tiên là Hàn Quốc, đối thủ đánh bại U-17 Việt Nam 4-1 ở vòng bảng giải châu Á vừa qua.

Cựu danh thủ Celestine Babayaro của Nigeria cùng lá thăm Việt Nam.

Trong khi cựu danh thủ Celestine Babayaro của Nigeria với biệt danh Đại bàng cùng những cú santo ăn mừng bàn thắng rất ấn tượng quen mặt một thời gian dài trong màu áo Chelsea và Newcastle. Và chính Celestine Babayaro đã bốc lá thăm Việt Nam ở nhóm hạt giống số 4.

Như vậy mọi đối thủ bảng G đã rõ ràng. Đây là thời điểm làng bóng trẻ Việt Nam bắt đầu bước vào sự chuẩn bị thật chu đáo để sẵn sàng tạo bất ngờ, mang lại sự hưng phấn cho hàng triệu fan hâm mộ Việt Nam.