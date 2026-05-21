Casemiro sắp đạt thỏa thuận gia nhập CLB mới 21/05/2026 12:49

Hồi tháng Giêng, Casemiro đã thông báo sẽ rời MU vào mùa hè này sau khi hết hợp đồng và tiền vệ kỳ cựu người Brazil dường như đã quyết định được bước đi tiếp theo của mình. Theo đó, Casemiro rất muốn gia nhập Inter Miami của David Beckham sau và được cho là sắp đạt được thỏa thuận với đội bóng thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) này.

Tiền vệ người Brazil Casemiro đã thông báo hồi tháng Giêng rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh với Manchester United. Cầu thủ 34 tuổi, người gia nhập "quỷ đỏ" từ Real Madrid với giá 70 triệu bảng Anh kèm các điều khoản phụ phí cách đây bốn năm, đã có một lời chia tay đầy xúc động tại sân Old Trafford vào cuối tuần trong trận đấu sân nhà cuối cùng của mình và được cho là sẽ chuyển đến Mỹ sau khi mùa giải kết thúc vào cuối tuần này.

Theo The Athletic (Anh), Casemiro muốn gia nhập Inter Miami và CLB đang "sắp đạt được" thỏa thuận chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một vấn đề với bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa hai bên, đó là LA Galaxy đang nắm giữ quyền tìm kiếm và đàm phán để chiêu mộ Casemiro và đã gửi nhiều lời đề nghị hợp đồng cho anh.

Casemiro đã có lời chia tay đầy xúc động trên sân Old Trafford sau trận thắng Nottingham Forest. ẢNH: EPA

Quy định này chỉ cho phép các đội ưu tiên ký hợp đồng với một số cầu thủ nhất định, nhằm ngăn chặn các CLB của MLS cạnh tranh nhau để giành lấy những ngôi sao nổi tiếng. Các trường hợp trước đây đã dẫn đến việc các CLB phải trả tiền bồi thường để có được quyền chiêu mộ cầu thủ.

Hiện tại, cả LA Galaxy và Inter Miami đều không còn suất chính thức nào để dành chỗ cho Casemiro. Điều đó có nghĩa là bất kỳ thỏa thuận nào để đưa Casemiro đến Miami đều phải có giá trị dưới 2 triệu đô la (1,48 triệu bảng Anh), trừ khi một trong ba cầu thủ được Inter Miami chiêu mộ theo dạng ưu tiên rời đi. Lionel Messi hiện đang giữ một trong ba suất ưu tiên như vậy tại Inter Miami.

Casemiro có thể ra sân thêm một lần nữa trước khi rời Manchester United khi đội bóng này làm khách trên sân Brighton ở vòng 38 Premier League vào chủ nhật, nhưng trận thắng 3-2 trước Nottingham Forest là trận đấu cuối cùng của Casemiro trên sân nhà Old Trafford.

Người hâm mộ Manchester United gửi lời cảm ơn đến Casemiro. ẢNH: EPA

Casemiro đã chia sẻ một tuyên bố đầy xúc động trên mạng xã hội sau trận đấu, bày tỏ lòng biết ơn đối với Manchester United và người hâm mộ, trong đó viết: "Có những nơi chúng ta đi qua trong cuộc đời… và có những nơi trở thành một phần con người chúng ta. Manchester sẽ mãi mãi là nhà của tôi."

Gửi đến thành phố, CLB và tất cả người hâm mộ, lời cảm ơn chân thành nhất của tôi. Bốn năm qua là khoảng thời gian không thể nào quên, tràn ngập những khoảnh khắc mà gia đình tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng suốt cuộc đời.

Thật khó để diễn tả hết niềm hạnh phúc và sự ấm áp mà chúng tôi cảm nhận được ở đây. Cảm ơn vì mỗi lời cổ vũ, mỗi kỷ niệm, và vì đã khiến chúng tôi cảm thấy như ở nhà ngay từ ngày đầu tiên. Mãi mãi là một Quỷ Đỏ".