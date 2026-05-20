Ông Tập và ông Putin họp báo chung, ký văn kiện phát triển quan hệ chiến lược song phương 20/05/2026 15:12

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký tuyên bố chung tăng cường phối hợp chiến lược, khẳng định quan hệ song phương đang ở mức cao nhất lịch sử.

Sau hội đàm trưa 20-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp báo chung, Tân Hoa Xã đưa tin.

Trước cuộc họp báo, hai lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã ký một tuyên bố chung về việc tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác giữa hai nước.

Hai lãnh đạo ký văn kiện phát triển quan hệ chiến lược và cùng chứng kiến lễ ký khoảng 20 thỏa thuận giữa các cơ quan chính phủ hai nước, theo đài CCTV.

Chia sẻ với báo giới, ông Tập mô tả hội nghị thượng đỉnh với ông Putin là “các cuộc trao đổi sâu sắc, hữu nghị và hiệu quả”, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã tiến hành “trao đổi chiến lược” về nhiều vấn đề lớn.

Ông cho biết đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của ông Putin, thể hiện “tính chất đặc biệt và ở tầm cao” của quan hệ Trung - Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trong lễ ký tuyên bố chung nâng tầm quan hệ song phương. Ảnh: EPA.

Ông Tập cũng nhấn mạnh quan hệ hai nước đã đạt mức cao nhất trong lịch sử: đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới, “tạo hình mẫu” cho một kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc.

Ông nói năm nay đánh dấu 30 năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung – Nga, và trong ba thập niên qua, quan hệ này đã “vượt qua thử thách và phát triển theo thời đại”.

Ông Tập khẳng định hai nước luôn tuân thủ nguyên tắc trong hiệp ước là “không liên minh, không đối đầu, không nhằm vào bên thứ ba”, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ công bằng và công lý quốc tế cũng như xây dựng một kiểu quan hệ quốc tế mới.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh lòng tin chính trị là đặc trưng nổi bật nhất của quan hệ song phương, đồng thời cho rằng cần nâng tầm yếu tố này lên cao hơn nữa.

Ông Tập kêu gọi hai bên kế thừa thành quả đạt được, tăng cường hơn nữa sự ủng hộ lẫn nhau đối với các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi và quan tâm trọng yếu của mỗi nước.

Về phần mình, ông Putin khẳng định quan hệ Trung-Nga đang ở mức chưa từng có, gọi đây là mối quan hệ “tự chủ”, không phụ thuộc vào tình hình quốc tế hiện tại và là hình mẫu cho thế giới, tờ South China Morning Post đưa tin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung ngày 20-5. Ảnh: RT

Theo ông Putin, hai bên đã rà soát toàn diện hợp tác song phương và ký nhiều văn kiện liên chính phủ. Nga cũng sẵn sàng bảo đảm nguồn cung ổn định dầu mỏ, khí đốt và than đá cho thị trường Trung Quốc.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết các doanh nghiệp công nghệ cao đang đóng góp lớn vào thương mại song phương, trong khi giao dịch giữa hai nước ngày càng sử dụng đồng rup và nhân dân tệ. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về khoáng sản chiến lược, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, dược phẩm, hàng không, vũ trụ và khoa học.

Ông Putin nhấn mạnh giao lưu nhân dân là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, đồng thời cho biết Moscow và Bắc Kinh đang phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), hướng tới xây dựng “một đại không gian hợp tác Á - Âu”.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ có buổi tiệc trà trưa, dự kiến thảo luận các vấn đề quốc tế.