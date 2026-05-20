Cựu giám đốc khai bà Nguyễn Thị Kim Tiến "vẽ đường" để không bị kỷ luật 20/05/2026 14:24

(PLO)- Cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm khai đã đưa 2 triệu USD cho một giám đốc doanh nghiệp theo sự bày vẽ của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhằm không bị xử lý kỷ luật.

Chiều ngày 20-5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế (Ban YTTĐ) bị xét xử về tội nhận hối lộ và tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, ông Thắng là đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư trong 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý và tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và theo đúng các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Thắng đã có hành vi chỉ đạo và đưa ra chủ trương vừa thi công, vừa thiết kế không đúng quy định dẫn đến có nhiều sai phạm trong việc tham mưu, đề xuất, ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư, lập phương án thiết kế kiến trúc, sai phạm trong việc tham mưu…

Những sai phạm này dẫn đến dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây hậu quả thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ đồng.

Ngoài ra, với động cơ vụ lợi, ông Chiến lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, trực tiếp thỏa thuận và yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền số tiền tạm ứng thanh toán. Tổng số tiền đã nhận là hơn 88 tỉ đồng, trong đó có hơn 51 tỉ đồng được kết luận, truy tố trong vụ án này. Còn hơn 36 tỉ đồng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an không điều tra, kết luận mà chuyển thông tin đến cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Thắng khai các công việc đều phải được Bộ trưởng thông qua thì mới làm được. Sau khi xin chủ trương về 2 dự án và được phê duyệt, bị cáo mới về triển khai thực hiện.

Khi thực hiện hành vi, bị cáo không biết rằng đó là làm sai, cho đến khi làm việc với CQĐT bị cáo mới nhận thức được.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo quanh co và công bố lời khai của ông Thắng tại CQĐT. Lúc này, ông Thắng mới thừa nhận, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người gợi ý việc để Công ty VK Vương quốc Bỉ thiết kế bệnh viện theo hướng đẹp và hiện đại nhất có thể. Vì vậy, ông Thắng đề xuất Công ty VK thực hiện gói thầu dù không hề khảo sát, đánh giá năng lực của các nhà thầu trong nước.

Tờ trình gửi lên Bộ trưởng sau đó có nội dung đề nghị Bộ trưởng cho phép thuê tư vấn nước ngoài với lý do tư vấn trong nước không đảm bảo yêu cầu.

Về việc nhận tiền, ông Thắng thừa nhận có nhận từ các nhà thầu để giải quyết một số vấn đề “nhưng bị cáo không nhận tiền cho riêng cá nhân bị cáo”. Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án YTTĐ khẳng định không hề yêu cầu các nhà thầu đưa tiền.

Ngoài ra, ông Thắng cũng khai đưa 2 triệu USD cho bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng). Việc đưa tiền là do bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng, cần phải gặp ông Thiêm để nhờ xử lý.

Theo cáo buộc, ông Thiêm đã tạo dựng thông tin, thoả thuận, nhận của ông Nguyễn Chiến Thắng 2 triệu USD (tương đương 45,26 tỉ đồng) và hứa hẹn sẽ nhờ Đoàn kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Trung ương giúp ông Thắng không bị xử lý kỷ luật do có sai phạm tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Thực tế, bị cáo Thiêm không nhờ và đưa tiền cho ai để giúp ông Thắng mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

