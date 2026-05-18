Chủ cơ sở giữ trẻ bạo hành bé trai 13 tháng tuổi tử vong lãnh 20 năm tù 18/05/2026 20:05

(PLO)- Thấy cháu bé quấy khóc, người phụ nữ bế, ném mạnh cháu xuống nệm trải dưới nền nhà nhiều lần khiến bé chấn thương sọ não, tử vong sau đó.

Chiều 18-5, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyên (41 tuổi, trú phường Cẩm Thành, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội giết người; đồng thời tòa buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại hơn 279 triệu đồng.

Bản án xác định: sáng 16-7-2025, cháu LAK (13 tháng tuổi) được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do bà Nguyễn Thị Quyên làm chủ và trực tiếp trông giữ. Cơ quan điều tra xác định cơ sở này hoạt động tự phát, chưa được cấp phép theo quy định.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Quyên.

Trong quá trình chăm sóc, sau bữa ăn sáng, cháu K quấy khóc nên bà Quyên bế vào phòng nghỉ. Tuy nhiên, bà Quyên nhiều lần có hành vi bạo lực với cháu bé. Theo hồ sơ vụ án, bà Quyên bế, ném mạnh cháu xuống nệm trải dưới nền nhà. Sau đó, khi quay lại, thấy cháu đang bò ra ngoài, Quyên tiếp tục bế bổng cháu lên rồi ném mạnh thêm lần nữa.

Sau sự việc, cháu bé xuất hiện các biểu hiện nôn ói, tím tái, co giật và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng điều trị. Đến ngày 5-8-2025, cháu bé tử vong.

Bị cáo Quyên bị phạt 20 năm tù về tội giết người.

Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong là suy hô hấp, suy tuần hoàn do phù não, hậu quả của chấn thương sọ não. Cơ quan chuyên môn xác định các tổn thương hình thành do vùng đầu va đập với vật tày.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Quyên thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối cải. Quá trình điều tra, Quyên đã tác động gia đình bồi thường trước cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi có thể dẫn đến hậu quả chết người nhưng vẫn thực hiện. Hành vi của bị cáo không chỉ tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ chưa có khả năng tự vệ mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội.