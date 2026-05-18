Hoãn xử vụ vi phạm đấu thầu ở Cà Mau liên quan Công ty AIC 18/05/2026 12:28

(PLO)- Phiên tòa bị hoãn do bị cáo Phạm Quốc Nam, cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu (cũ) phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18-5, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở NN&MT tỉnh Cà Mau). Đây là vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).

Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do bị cáo Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu, phải nhập viện cấp cứu. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 15-6.

TAND tỉnh Cà Mau sẽ xét xử lại vụ án liên quan đến Công ty AIC vào ngày 15-6. Ảnh: BT

Các bị cáo trong vụ án, gồm: Phạm Quốc Nam, cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC; Trần Mạnh Hà, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC; Lê Thị Linh Nhung, cựu nhân viên Công ty AIC; Bùi Thị Kim Em, cựu kế toán trưởng Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu; Hồ Tấn Mạnh và Nguyễn Minh Tâm là cựu Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á.

Theo cáo trạng, bị cáo Nhàn được xác định là chủ mưu của vụ án. Cụ thể, bị cáo này đã chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia các gói thầu trên cả nước. Việc này nhằm thực hiện các hành vi gian lận, không bảo đảm công bằng, minh bạch để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc do Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, bị cáo Nhàn đã ủy quyền cho Hà và Nhung phụ trách.

Các bị can đã sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm “quân xanh” để nâng khống các bảng báo giá. Đồng thời, nhóm này còn câu kết với chủ đầu tư, cùng công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái.

Các bị cáo còn điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 nhằm bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng.