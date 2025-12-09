Vụ AIC: Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nộp 66 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án 09/12/2025 17:33

(PLO)- HĐXX cho biết gia đình bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nộp 66 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án...

Chiều 9-12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang bị truy nã) cùng 15 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lời khai của Hoàng Thị Thúy Nga

Khai tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC), cho biết đã có đơn kiến nghị gửi HĐXX về các nội dung liên quan kết luận định giá, việc áp dụng pháp luật, bị cáo cho rằng không phạm tội có tổ chức...

Bị cáo Nga nói cáo trạng nêu "bị cáo đã chỉ đạo bị cáo Hoàng Ngọc Hồng Phúc tiếp cận lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phòng GD quận 5...", song bị cáo này cho rằng mình không tiếp cận ai để đặt vấn đề hay nhờ vả.

Bị cáo Nga thừa nhận hồ sơ đấu thầu, báo cáo tài chính đã qua chỉnh sửa, sắp xếp công ty "quân xanh" để thông thầu..., đều được nhân viên AIC ở Hà Nội làm và chuyển vào miền Nam để nộp.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (bìa trái) và bị cáo Hoàng Ngọc Hồng Phúc (bìa phải, áo đen). Ảnh: TRẦN MINH

Cạnh đó, việc xác định thiệt hại vụ án không đúng vì Công ty AIC mua lại chứ không nhập khẩu hàng hóa nên sẽ có chênh lệch; nếu kết luận định giá dùng tờ khai hải quan để định giá thì không phù hợp.

Bị cáo Nga cũng cho biết bản thân chưa khắc phục hậu quả vụ án nhưng đã có sự chuẩn bị.

"Bị cáo vẫn đang chịu trách nhiệm trong nhiều vụ án khác và trong vụ án này, bị cáo không phải là người đứng đầu" - bị cáo Nga nói.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên Công ty AIC) thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo Phúc đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Nga để làm việc với Phòng GD&ĐT quận 5 và một số đại diện Phòng GD&ĐT 23 quận, huyện và 89 Trường THPT để hướng dẫn, cung cấp các tài liệu được AIC soạn thảo trước của 129 gói thầu bằng hình thức mua sắm trực tiếp.

Anh trai bà Nhàn mong muốn khắc phục hậu quả

Tại tòa, ông Nguyễn Anh Minh (anh trai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn), cho biết gia đình rất thương bà Nhàn vì đã trải qua nhiều vụ án, "án chồng án". Ông đã đến tham dự phiên tòa để xem TAND TP.HCM xét xử như thế nào về em gái của ông.

Ông Minh cho biết từ khi có Nghị quyết 68 với chủ trương "không hình sự hoá quan hệ kinh tế", gia đình ông đã rất mừng. "Các anh em đã họp bàn, thống nhất vay mượn, gom góp tài sản để khắc phục hậu quả" - ông Minh nói.

Các bị cáo tại phiên xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Minh trình bày thêm, hiện gia đình tiếp tục mong muốn được vay mượn chuyển tiền vào tài khoản cơ quan thi hành án nhằm khắc phục hậu quả.

Đối với thiệt hại của vụ án, anh trai bà Nhàn mong HĐXX xem xét, xác định đủ, đúng và khách quan theo quy định pháp luật để gia đình có điều kiện khắc phục hậu quả.

"Em gái tôi có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, có các huân, huy chương... cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả của gia đình. Mong HĐXX sẽ xem xét, đánh giá khách quan" - anh trai bà Nhàn nói.

HĐXX cho biết gia đình bà Nhàn đã nộp 66 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Đại diện VKSND TP.HCM cũng cho biết gia đình bà Nhàn đã có đơn xin khắc phục hậu quả vụ án với số tiền 145 tỉ đồng.