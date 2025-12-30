Ông Trump lên tiếng về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan 30/12/2025 08:31

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không lo ngại trước cuộc tập trận “Sứ mệnh Công lý 2025” của Trung Quốc quanh Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 29-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không lo ngại trước các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc quanh Đài Loan (Trung Quốc), theo hãng tin AFP.

“Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch [Trung Quốc] Tập Cận Bình. Và ông ấy không nói với tôi điều gì về chuyện đó. Tôi chắc chắn đã theo dõi [các cuộc tập trận]” - ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về các cuộc tập trận của Bắc Kinh.

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan hay không, ông Trump đáp: “Không, không có gì làm tôi lo cả”.

“Họ [Trung Quốc] đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở khu vực đó suốt 20 năm qua. Giờ đây mọi người nhìn nhận nó hơi khác một chút” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó, cũng trong ngày 29-12, quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận mang tên Sứ mệnh Công lý 2025 xung quanh đảo Đài Loan. Bắc Kinh gọi cuộc tập trận là hành động hợp pháp và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc.

Các cuộc tập trận diễn ra không lâu sau khi chính phủ Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 11,1 tỉ USD, động thái mà Bắc Kinh mô tả là “sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc”. Thương vụ này cần có sự thông qua của Quốc hội Mỹ trước khi được thực hiện.

Trong diễn biến liên quan, Venezuela ngày 29-12 đã chỉ trích Mỹ về quyết định phê duyệt gói vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan, theo tờ South China Morning Post.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela, chính phủ Venezuela cho rằng thương vụ này can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và vi phạm các cam kết quốc tế mà Mỹ đã đưa ra.

Venezuela tái khẳng định sự ủng hộ đối với nguyên tắc “một Trung Quốc”, đồng thời nhấn mạnh Đài Loan là “một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc”.

Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của Venezuela.