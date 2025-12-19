Nóng: Tấn công bom xăng và đâm dao hàng loạt tại Đài Loan, 9 người thương vong 19/12/2025 20:15

(PLO)- Tối 19-12 vừa xảy ra vụ tấn công bằng bom xăng và đâm dao hàng loạt ở Đài Loan, nhiều người thương vong.

Tối 19-12 xảy ra một vụ tấn công nghiêm trọng tại khu vực ga tàu điện ngầm ở Đài Loan (Trung Quốc) khi hung thủ ném bom xăng, bom khói và dùng dao đâm loạn xạ vào hành khách khiến 3 người chết, 6 người bị thương (có 1 người nguy kịch), theo tờ Focus Taiwan.

Theo kênh TVBS World Taiwan, nghi phạm được xác định là Trương Văn (27 tuổi) đã tử vong lúc 19 giờ 42 phút. Focus Taiwan đưa tin rằng nghi phạm đã tự sát sau khi thực hiện hành vi phạm tội.

Giới chức Đài Loan Trác Vinh Thái xác nhận rằng hung thủ đã ném bom xăng và bom khói tại khu vực giữa lối ra M7 và M8 của Ga trung tâm Đài Bắc.

Hiện trường vụ tấn công bằng bom xăng và dao tại Đài Loan ngày 19-12. Ảnh: TVBS

"Nghi phạm đeo mặt nạ, cố ý ném nhiều bom xăng và bom khói [ở Ga trung tâm Đài Bắc], sau đó tấn công ngẫu nhiên người dân tại ga MRT Thần Sơn (Zhongshan)" - ông Trác cho biết.

Ông Trác cũng xác nhận lực lượng an ninh đã được tăng cường thắt chặt tại Ga trung tâm Đài Bắc, ga Thần Sơn và các khu vực lân cận.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức thông báo trên Facebook rằng cơ quan chức năng đã triển khai thắt chặt an ninh trên toàn hòn đảo.

Ông Lại khẳng định sẽ chỉ đạo điều tra toàn diện vụ án, đồng thời cam kết chính quyền sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện chưa rõ động cơ nghi phạm.