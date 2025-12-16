Mỹ, Philippines khảo sát căn cứ tiền phương ở eo biển Luzon, gần Đài Loan 16/12/2025 12:18

Tờ Naval News ngày 15-12 đưa tin rằng tuần trước các sĩ quan quân đội Philippines và Mỹ đã khảo sát căn cứ mới nhất của Manila tại eo biển Luzon, nằm gần Đài Loan.

Theo Naval News, hoạt động này diễn ra vào tuần trước, nhằm phục vụ các hoạt động phòng thủ chung giữa hai đồng minh ở khu vực phía bắc Philippines.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Bắc Luzon (NOLCOM) dẫn đầu đoàn sĩ quan quân đội Mỹ-Philippines (trong đó có Tùy viên Không quân Mỹ tại Philippines) tiến hành khảo sát và đánh giá thực địa toàn diện tại căn cứ tiền phương Mahatao - mới được đưa vào hoạt động trên đảo Batan (tỉnh Batanes).

Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 25 hồi tháng 9 tại quần đảo Batanes, eo biển Luzon. Ảnh minh họa: Thủy quân lục chiến Mỹ

Theo thông cáo của NOLCOM, nhóm công tác chung đã đánh giá địa hình tác chiến, tình trạng cơ sở hạ tầng và giá trị chiến lược của địa điểm, nhằm phục vụ các hoạt động phòng thủ chung và tăng cường khả năng phối hợp tác chiến trong tương lai.

Nằm cách Đài Loan khoảng 193 km về phía nam, vị trí của căn cứ Mahatao tại eo biển Luzon được xem là một trong những khoản đầu tư quốc phòng lớn nhất của Manila tại tỉnh Batanes cho đến nay.

Lực lượng Vũ trang Philippines cho biết rằng tại lễ kích hoạt căn cứ hồi tháng 8, Mahatao được xác định là nền tảng cho nhiệm vụ phòng thủ lãnh thổ, giám sát không gian hàng hải, cũng như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.

Một bến thuyền gần đó cũng có thể hỗ trợ triển khai các phương tiện mặt nước không người lái và tàu tuần tra ven biển của Thủy quân lục chiến, tương tự những phương tiện mà Hải quân Philippines đang sử dụng ở Biển Đông.

Trước đó, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được ghi nhận xuất hiện tại khu vực này hồi đầu năm, khi chuyển giao xuồng cao su cho trạm Cảnh sát biển Philippines địa phương bằng tàu Combatant Craft Medium.

Đây là loại tàu chuyên dụng có tầm hoạt động khoảng 600 hải lý, thường được đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ sử dụng để thâm nhập các khu vực có nguy cơ xung đột.