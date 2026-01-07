Có tin quan chức Mỹ và Venezuela thảo luận về xuất khẩu dầu thô 07/01/2026 05:53

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn tin rằng các quan chức chính phủ tại Caracas và Washington đang thảo luận về việc xuất khẩu dầu thô Venezuela sang các nhà máy lọc dầu tại Mỹ.

Các quan chức chính phủ tại Caracas và Washington đang thảo luận về việc xuất khẩu dầu thô Venezuela sang các nhà máy lọc dầu tại Mỹ, hãng Reuters ngày 6-1 dẫn năm nguồn tin từ chính phủ, ngành công nghiệp và vận tải biển.

Venezuela hiện có hàng triệu thùng dầu đang nằm trên các tàu chở dầu và trong các bể chứa mà nước này không thể xuất khẩu do lệnh phong tỏa xuất khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt từ giữa tháng 12-2025.

Lệnh phong tỏa là một phần trong chiến dịch gia tăng sức ép của Mỹ đối với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đỉnh điểm là việc lực lượng Mỹ bắt giữ ông vào cuối tuần trước.

Các thùng dầu tại một nhà máy lọc dầu trên Hồ Maracaibo ở Maracaibo, bang Zulia, Venezuela. Ảnh: BLOOMBERG

Một thỏa thuận tiềm năng để bán lượng dầu bị mắc kẹt cho Mỹ ban đầu có thể đòi hỏi phải điều chuyển các lô hàng vốn dự kiến xuất sang Trung Quốc, hai nguồn tin cho biết.

Trong thập niên qua, đặc biệt kể từ khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty tham gia thương mại dầu mỏ với Venezuela vào năm 2020, Trung Quốc đã trở thành khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela.

Nếu việc thảo luận đem lại thoả thuận, điều này sẽ làm tăng lượng dầu Venezuela xuất khẩu sang Mỹ, dòng chảy hiện nay hoàn toàn do Chevron kiểm soát theo giấy phép của Mỹ. Chevron là đối tác liên doanh chính của Tập đoàn dầu khí Venezuela PDVSA.

Hiện vẫn chưa rõ PDVSA, vốn đang bị trừng phạt, sẽ nhận được tiền từ các thương vụ bán dầu này bằng cách nào.

Theo hai nguồn tin, trong tuần này các bên đã đàm phán về các cơ chế bán hàng khả dĩ, bao gồm tổ chức đấu giá để các bên mua tại Mỹ quan tâm có thể tham gia chào mua các lô hàng, cũng như việc Mỹ cấp giấy phép cho các đối tác kinh doanh của PDVSA, từ đó có thể dẫn tới các hợp đồng cung ứng.

Các bên cũng đã thảo luận về khả năng dầu thô Venezuela có thể được sử dụng để bổ sung cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ trong tương lai, một nguồn tin cho biết.

Nhà Trắng, các quan chức chính phủ Venezuela và PDVSA chưa bình luận về thông tin trên.

Bộ dầu mỏ Venezuela tuyên bố Mỹ muốn đánh cắp trữ lượng dầu của nước này và lên án việc Washington bắt ông Maduro là một vụ bắt cóc.