Bộ trưởng Hegseth: Các đối thủ sẽ không dám thách thức Mỹ sau chiến dịch ở Venezuela 06/01/2026 11:32

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng chiến dịch ở Venezuela cho thấy sức mạnh của Mỹ, khiến các đối thủ “không dám” thách thức Washington.

Ngày 5-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng Mỹ đang tái thiết ưu thế quân sự ở mức tuyệt đối đến mức các đối thủ sẽ “không dám” thách thức Washington, theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ .

Phát biểu tại Newport News Shipbuilding, xưởng đóng tàu quân sự lớn nhất nước Mỹ, ông Hegseth viện dẫn chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ tại Venezuela như bằng chứng cho thấy mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Mỹ.

“Chúng tôi đang tái lập năng lực răn đe ở mức tuyệt đối và không thể bị nghi ngờ, để các đối thủ sẽ không dám thách thức Mỹ” - ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding ngày 5-1. Ảnh: X

Vị bộ trưởng nói thêm rằng dưới các chính quyền Mỹ trước đây, thế giới đã bắt đầu “tự hỏi” liệu Mỹ còn đủ mạnh để dẫn dắt hay không.

“Giờ thì điều đó đã chấm dứt” - ông Hegseth kết luận.

Đề cập hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela vào cuối tuần trước, kết thúc bằng việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas, Bộ trưởng Hegseth nói rằng “có vẻ như các hệ thống phòng không của Nga đã không hoạt động hiệu quả cho lắm”.

Hệ thống phòng không tích hợp của Venezuela chủ yếu được xây dựng trên công nghệ Nga, bao gồm các tổ hợp S-300VM và Buk-M2E.

Ông Hegseth khẳng định rằng sau chiến dịch tại Venezuela, “thế giới đang chú ý” tới Mỹ.

“Họ đang chú ý tới sức mạnh Mỹ. Họ đang chú ý tới uy lực Mỹ. Họ đang chú ý tới sự rõ ràng và vai trò lãnh đạo của Mỹ” - người đứng đầu Lầu Năm Góc nói.

Mô tả Trung Quốc là “đối thủ”, ông Hegseth cho biết dù Mỹ mong muốn “quan hệ tốt đẹp” với Bắc Kinh và phần còn lại của thế giới, nhưng Washington cũng sẵn sàng cho xung đột.

“Chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới của cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc, một cuộc đấu tranh kéo dài nhiều thế hệ để duy trì hòa bình bằng sức mạnh và chúng ta sẽ vươn lên để đáp ứng thách thức đó” - ông Hegseth nói thêm, cho rằng đây là lý do “chúng tôi tự hào gọi mình là Bộ Chiến tranh, chứ không phải Bộ Quốc phòng”.

“Mục tiêu của chúng tôi không phải là phản ứng bị động, mà là thống trị, để không một đối thủ nào, bất kỳ đối thủ nào, từng dám thách thức Mỹ” - bộ trưởng quốc phòng Mỹ cảnh báo.

Nga và Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của ông Hegseth.

Ngày qua, Bắc Kinh và Moscow cùng một số nước tiếp tục thể hiện sự đoàn kết với Venezuela.

Đại sứ của Trung Quốc và Nga là những nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên công khai chúc mừng Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez sau lễ tuyên thệ nhậm chức của bà vào hôm 5-1.