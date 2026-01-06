Mexico nhắn ông Trump: Hợp tác thì được, phục tùng thì không 06/01/2026 06:16

(PLO)- Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum vừa lên tiếng khẳng định chủ quyền quốc gia và bác bỏ mọi kịch bản can thiệp quân sự từ phía Washington, tuyên bố hợp tác thì được còn phục tùng thì không.

Ngày 5-1, Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum đã tái khẳng định lập trường phản đối việc Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro, đồng thời cảnh báo về bất kỳ hành động can thiệp nào vào lãnh thổ Mexico, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác" - bà Sheinbaum tuyên bố.

Động thái này tiếp nối thông điệp cứng rắn được bà đưa ra hôm 3-1, ngay sau khi lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tập kích tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro.

Nhà lãnh đạo Mexico nhấn mạnh quốc gia này có chủ quyền độc lập và đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong các vấn đề an ninh và chống buôn bán ma túy.

Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Cần tái khẳng định rằng tại Mexico, nhân dân làm chủ. Chúng tôi là một quốc gia tự do và có chủ quyền. Hợp tác thì có, nhưng phục tùng và can thiệp thì không" - bà Sheinbaum quả quyết.

Quan điểm này nhất quán với chính sách của chính quyền bà Sheinbaum kể từ khi nhậm chức vào năm 2024, đồng thời tuân thủ Hiến pháp Mexico - văn bản quy định "không can thiệp" là nguyên tắc chỉ đạo tối thượng trong chính sách đối ngoại.



Trả lời câu hỏi của phóng viên trong ngày 5-1 về khả năng Mỹ can thiệp quân sự, bà Sheinbaum nhận định kịch bản này khó xảy ra trên thực tế, dù thừa nhận ông Trump đã nhiều lần gây áp lực trong các cuộc điện đàm song phương.

"Tôi không tin sẽ có một [chiến dịch quân sự]. Tôi thậm chí không nghĩ phía Mỹ đang cân nhắc nghiêm túc việc này. Đã nhiều lần ông Trump yêu cầu cho phép quân đội Mỹ tiến vào Mexico. Chúng tôi đã kiên quyết từ chối. Thứ nhất là để bảo vệ chủ quyền, và thứ hai là vì điều đó không cần thiết" - bà Sheinbaum nói.

Tuyên bố này nhằm phản hồi trực tiếp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần qua đã bóng gió về khả năng triển khai hành động quân sự tại Mexico để trấn áp các băng đảng tội phạm.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump từ lâu đã đề cập sự cần thiết của các biện pháp quân sự để triệt phá các băng đảng ma túy hoạt động tại biên giới phía Nam.

Cuối tuần qua, ông tuyên bố với báo giới rằng Mỹ sẽ "phải hành động" để giải quyết vấn đề này tại quốc gia láng giềng.

Theo Reuters, ngay sau khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã liệt băng đảng Sinaloa và các nhóm tội phạm ma túy khác của Mexico vào danh sách tổ chức khủng bố.

Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng từng tuyên bố chính quyền Washington có thể sử dụng quân đội để truy quét các băng đảng này.