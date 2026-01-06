Đan Mạch: Mỹ tấn công Greenland sẽ là hồi kết của NATO 06/01/2026 05:30

(PLO)- Thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm kiểm soát Greenland bằng vũ lực sẽ phá hủy 80 năm liên kết an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Ngày 5-1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết bà tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự nghiêm túc về việc muốn kiểm soát Greenland - một hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, theo hãng tin Reuters.

"Thật không may, tôi nghĩ rằng chúng ta nên xem xét nghiêm túc lời tuyên bố của tổng thống Mỹ rằng ông ấy muốn Greenland" - bà Frederiksen nói.

“Nhưng tôi cũng muốn làm rõ rằng nếu Mỹ quyết định tấn công quân sự một quốc gia thành viên NATO, thì mọi thứ sẽ dừng lại, bao gồm NATO. Và do đó, an ninh thời hậu Thế chiến II cũng sẽ bị ảnh hưởng” - bà Frederiksen nói thêm.

Bà Frederiksen cho biết chính phủ Đan Mạch đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn một cuộc tấn công vào Greenland và cáo buộc Mỹ gây ra “áp lực không thể chấp nhận được”.

Bà Frederiksen cho biết bà đã “rất rõ ràng” với ông Trump, cả công khai và riêng tư, về vấn đề trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen kêu gọi Tổng thống Trump từ bỏ “ảo tưởng về việc sáp nhập” và cáo buộc Mỹ có những lời lẽ “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

“Những lời đe dọa, áp lực và nói về việc sáp nhập không có chỗ đứng giữa những người bạn. Đó không phải là cách nói chuyện với một dân tộc đã nhiều lần thể hiện trách nhiệm, sự ổn định và lòng trung thành. Đủ rồi! Không còn áp lực nữa. Không còn ảo tưởng về việc sáp nhập nữa” - ông Nielsen nhấn mạnh.

Ông Nielsen nói thêm rằng Greenland “sẵn sàng đối thoại” nhưng phải thông qua các kênh thích hợp và phù hợp với luật pháp quốc tế, “chứ không phải những bài đăng ngẫu nhiên và thiếu tôn trọng trên mạng xã hội”.

“Greenland là nhà của chúng tôi và là lãnh thổ của chúng tôi. Và nó sẽ vẫn như vậy” - thủ hiến Greenland lưu ý.

Ông Trump từ lâu đã thúc đẩy việc hòn đảo giàu khoáng sản này gia nhập Mỹ, gọi đó là một sự cần thiết chiến lược và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực hoặc gây sức ép kinh tế.

Trong cuộc phỏng vấn của tờ The Atlantic ngày 4-1, Tổng thống Trump nói rằng Washington cần kiểm soát đảo Greenland "vì mục đích quốc phòng".

"Chúng tôi cần Greenland, chắc chắn rồi. Chúng tôi cần nó cho mục đích quốc phòng” - ông Trump nói.

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One cuối tuần qua, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu ông có dự định hành động ở Greenland hay không, nhưng nói rằng ông sẽ xem xét lại vấn đề này “trong 20 ngày” tới.

“Hiện tại, Greenland đầy rẫy tàu chiến Trung Quốc và Nga. Chúng ta cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Đan Mạch sẽ không thể đảm đương nhiệm vụ này” - ông Trump nói.

Tổng thống Trump đưa ra những phát ngôn mới nhất về việc kiểm soát đảo Greenland sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Cuộc tấn công đầy kịch tính này đã làm dấy lên lo ngại ở châu Âu rằng Washington có thể cảm thấy tự tin hơn để sáp nhập Greenland, với việc các nhà lãnh đạo từ các quốc gia Bắc Âu đến Anh cam kết ủng hộ Copenhagen và quyền tự quyết của Greenland.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 5-1 tuyên bố sẽ không ngừng bảo vệ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là khi liên quan một quốc gia thành viên trong khối, theo tờ The Guardian.

“EU sẽ tiếp tục duy trì các nguyên tắc chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới. Đây là những nguyên tắc phổ quát và chúng tôi sẽ không ngừng bảo vệ chúng, nhất là nếu toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia thành viên EU bị đặt dấu hỏi” - người phát ngôn chính sách đối ngoại hàng đầu của EU Anitta Hipper nói.