Ông Trump giải thích vì sao ‘Mỹ cần Greenland’ 23/12/2025 18:48

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng giải thích lý do vì sao ông cho rằng Mỹ cần đảo Greenland (Đan Mạch).

Chia sẻ với phóng viên tại Palm Beach (Florida) ngày 22-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ cần đảo Greenland (Đan Mạch) vì “an ninh quốc gia”, sau khi bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách hòn đảo này, theo hãng tin Reuters.

"Nhìn dọc bờ biển, tàu Nga và Trung Quốc xuất hiện khắp nơi. Chúng ta cần Greenland vì an ninh quốc gia. Chúng ta phải có nó" - ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump đưa ra phát biểu trên sau khi ông bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana - ông Jeff Landry - làm đặc phái viên Mỹ tại Greenland. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết việc chọn ông Landry vì đây là “một người giỏi đàm phán”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Khi công bố quyết định bổ nhiệm, ông Trump ca ngợi ông Landry là người hiểu rõ “tầm quan trọng sống còn của Greenland đối với an ninh quốc gia của chúng ta”.

Sau đó, ông Landry viết trên mạng xã hội X rằng ông “vinh dự được phục vụ” trong vai trò tình nguyện này, với mục tiêu “đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ”, đồng thời khẳng định nhiệm vụ mới sẽ không ảnh hưởng đến công việc thống đốc bang.

Đáp trả động thái của Mỹ, cũng trong ngày 22-12, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói rằng ông triệu tập Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery để trao đổi.

“Ngoài dự đoán, giờ đây lại xuất hiện một đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, người mà theo chính lời ông ta, được giao nhiệm vụ tiếp quản Greenland. Tôi vô cùng phẫn nộ trước việc bổ nhiệm và phát biểu này, điều mà tôi cho là hoàn toàn không thể chấp nhận” - ông Rasmussen nói với kênh truyền thông Đan Mạch TV2.

Các quan chức Đan Mạch sau đó xác nhận với trang tin Axios rằng Đại sứ Howery đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Đan Mạch trong ngày 22-12.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump đã khơi lại mối quan tâm lâu nay về việc mua Greenland từ Đan Mạch, viện dẫn vị trí chiến lược cùng tiềm năng tài nguyên khoáng sản của hòn đảo. Ông Trump cũng không loại trừ khả năng sáp nhập Greenland.

Đan Mạch vốn cũng đã nhiều lần phản đối tham vọng của ông Trump về việc tiếp quản đảo Greenland.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch với khoảng 57.000 dân. Kể từ năm 1979, hòn đảo này đã tự quản phần lớn các vấn đề nội bộ, trong khi quốc phòng và chính sách đối ngoại vẫn do Copenhagen kiểm soát.

Theo Reuters, Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự tại Greenland từ Thế chiến II.