Giá dầu giảm nhẹ giữa lúc ông Trump gây áp lực đồng minh về eo biển Hormuz 17/03/2026 06:22

(PLO)- Giá dầu giảm nhẹ giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép lên các đồng minh nhằm hỗ trợ bảo vệ hoạt động của tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 16-3 giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép lên các đồng minh nhằm hỗ trợ bảo vệ hoạt động của tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, theo đài CNBC.

Hợp đồng tương lai dầu thô chuẩn quốc tế Brent giảm 2,84%, chốt ở mức 100,21 USD/thùng; hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 5,28%, xuống còn 93,50 USD/thùng. Dầu thô Mỹ trước đó có thời điểm đã vượt mốc 100 USD trong phiên giao dịch.

Giá dầu đã tăng khoảng 40% trong thời gian xảy ra cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, lên mức cao nhất kể từ năm 2022, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng. Tuần trước, dầu Brent chốt phiên trên 100 USD/thùng lần đầu tiên trong 4 năm.

Hình ảnh từ trên không của eo biển Hormuz, nằm giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Ảnh: IRAN INTERNATIONAL

Ông Trump hôm 16-3 cho biết rằng Nhà Trắng sẽ sớm công bố những quốc gia đã đồng ý tham gia một liên minh nhằm bảo vệ các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ bày tỏ sự thất vọng đối với những nước không sẵn sàng tham gia liên minh này.

“Có nước rất nhiệt tình, nhưng cũng có nước kém nhiệt tình hơn. Và tôi cho rằng sẽ có một vài nước không tham gia. Tôi nghĩ có một hoặc hai nước sẽ không làm điều đó, dù chúng tôi đã bảo vệ họ suốt khoảng 40 năm với chi phí lên tới hàng chục tỉ USD” - ông Trump nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ đang cho phép các tàu chở dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz.

“Các tàu của Iran thực tế đã rời đi, và chúng tôi đã để điều đó xảy ra để cung cấp dầu cho phần còn lại của thế giới” - ông Bessent nói với CNBC.

Thị trường dầu mỏ vẫn đang đối mặt nỗi lo về khả năng Mỹ tấn công hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran - nơi chiếm 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Tuần trước, khi Mỹ tấn công hòn đảo, ông Trump nói các cuộc tấn công không làm hư hại cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ sẽ cân nhắc tấn công các cơ sở dầu thô trên đảo nếu Iran tiếp tục tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Theo bà Natasha Kaneva, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của ngân hàng đầu tư JPMorgan, các cuộc không kích của Mỹ vào đảo Kharg cùng với lời đe dọa của ông Trump nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran đánh dấu một bước leo thang lớn trong cuộc chiến.

Bà Kaneva cho rằng một cuộc tấn công trực tiếp vào cảng xuất khẩu của Iran trên đảo sẽ ngay lập tức làm gián đoạn phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Theo bà, điều này nhiều khả năng sẽ kích hoạt “sự trả đũa nghiêm trọng” từ phía Iran “tại eo biển Hormuz hoặc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực”.