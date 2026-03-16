Iran liên tục không kích mạnh Israel, Qatar và UAE; Nga lên tiếng tin tân Lãnh tụ Tối cao Iran đến Moscow điều trị 16/03/2026 20:18

(PLO)- Iran phản ứng khi ông Trump kêu gọi các nước điều tàu chiến tới Hormuz; Nga lên tiếng thông tin tân Lãnh tụ Tối cao Iran đến Moscow điều trị; Mỹ nêu khả năng ông Trump hoãn công du Trung Quốc.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Israel đánh mục tiêu không gian quân sự ở Tehran; Iran không kích mạnh Israel, Qatar và UAE

. Ngày 16-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã không kích và phá hủy một cơ sở không gian của Iran tại Tehran, nơi theo Tel Aviv là được chính quyền Iran sử dụng để phát triển “các năng lực tấn công vệ tinh”, tờ The Times of Israel đưa tin.

Theo quân đội Israel, cơ sở này được dùng để phát triển nhiều chương trình không gian quân sự, bao gồm vệ tinh Chamran-1, cũng như các “năng lực tấn công vệ tinh”, gây ra mối đe dọa đối với vệ tinh của Israel và các tài sản không gian của nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Cảnh sát Israel kiểm tra một tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công bằng UAV của Iran tại thành phố Rishon LeZion (miền trung Israel) ngày 16-3. Ảnh: AFP

.Trong khi đó, hãng thông tấn Fars đưa tin có dân thường thiệt mạng và bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào tòa nhà của cơ quan điện lực ở phía đông thủ đô Tehran cùng ngày.

Bên cạnh đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phát động đợt tấn công thứ 55 trong chiến dịch “Lời hứa Chân thật 4”, nhắm vào Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel, các trạm tiếp nhiên liệu trên không tại Tel Aviv và sân bay Ben Gurion.

. Ngày 16-3, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết các lực lượng vũ trang của họ đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa vào nước này, theo hãng tin Al Jazeera.

Thông báo được đưa ra chỉ vài phút sau khi người dân nhận được cảnh báo trên điện thoại di động về việc nâng mức an ninh.

. Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết nước này đã xử lý 6 tên lửa đạn đạo và 21 máy bay không người lái trong ngày 16-3.

Trong bản cập nhật trên mạng xã hội X, Bộ này cho biết kể từ khi các cuộc tấn công từ Iran bắt đầu, UAE đã đối phó: 304 tên lửa đạn đạo; 15 tên lửa hành trình; và 1.627 UAV.

Theo phía UAE, có 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công (gồm 2 quân nhân và 5 dân thường), và 145 người bị thương.

Iran lên tiếng việc Mỹ kêu gọi các nước điều tàu chiến tới Hormuz

Ngày 16-3, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước điều tàu chiến tới eo biển Hormuz, theo Al Jazeera.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: ANADOLU

“Sau 15 ngày chiến sự, họ phải tìm đến những nước khác để bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, quay sang nhờ cậy những quốc gia mà cho đến hôm qua họ còn coi là kẻ thù” - ông Araghchi nói.

“Họ đang yêu cầu các nước khác đến giúp để eo biển này được duy trì mở. Từ góc nhìn của chúng tôi, eo biển vẫn mở, nó chỉ đóng cửa với kẻ thù của chúng tôi” - ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Nga lên tiếng thông tin tân Lãnh tụ Tối cao Iran đến Moscow điều trị

Ngày 16-3, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov từ chối bình luận về thông tin rằng tân Lãnh đạo Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei đã đến Moscow để điều trị y tế, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Chúng tôi không bao giờ bình luận về những thông tin như vậy” - ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về thông tin trên (được tờ báo Al Jarida của Kuwait đăng tải gần đây).

Theo Bộ Ngoại giao Iran, ông Mojtaba Khamenei đã bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, nhưng được cho là đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Mỹ nêu khả năng ông Trump hoãn công du Trung Quốc

Ngày 16-3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bác bỏ khả năng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump có thể bị trì hoãn do bất đồng liên quan eo biển Hormuz, theo đài CNBC.

Ông Bessent cho biết chuyến đi có thể bị lùi lại, nhưng vì “các vấn đề hậu cần”, cũng như việc ông Trump cân nhắc có nên ra nước ngoài trong bối cảnh cuộc chiến với Iran đang diễn ra.

“Nếu cuộc gặp vì lý do nào đó phải dời lại, thì đó sẽ là do vấn đề hậu cần. Hoặc do tổng thống muốn ở lại Washington để điều phối nỗ lực chiến sự, và việc ra nước ngoài vào thời điểm như thế này có thể không phải là lựa chọn tối ưu” - ông Bessent nói.

“Nếu có quyết định như vậy, đó sẽ là quyết định của tổng thống với tư cách tổng tư lệnh, lựa chọn ở lại Nhà Trắng hoặc ở lại Mỹ trong khi cuộc chiến này đang được tiến hành” - ông Bessent nói thêm.

Cũng trong ngày 16-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc và Mỹ đang liên lạc với nhau liên quan chuyến thăm dự kiến của ông Trump thăm Trung Quốc, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Lâm nhấn mạnh ngoại giao cấp nguyên thủ đóng vai trò chiến lược dẫn dắt “không thể thay thế” trong quan hệ Trung - Mỹ. Chuyến thăm vốn được lên lịch vào cuối tháng 3 này.

Các thông tin trên xuất hiện sau khi ông Trump cho biết ông có thể trì hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, trong bối cảnh ông muốn Bắc Kinh hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz.

“Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp, bởi Trung Quốc nhận 90% lượng dầu của mình từ các eo biển này” - ông Trump nói, cho rằng nếu chờ đến hội nghị thượng đỉnh mới giải quyết thì sẽ là quá muộn.

“Chúng tôi muốn biết trước thời điểm đó. Hai tuần là quãng thời gian khá dài” - ông nói, đồng thời cho biết chuyến đi Trung Quốc có thể bị lùi lại, song không cho biết sẽ lùi bao lâu.