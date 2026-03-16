Chiến sự Trung Đông: Israel mở ‘chiến dịch trên bộ’ tại Lebanon; Iran cảnh báo liên quan tàu sân bay Mỹ; Bà Takaichi lên tiếng về khả năng điều tàu chiến tới Hormuz 16/03/2026 16:52

(PLO)- Israel triển khai ‘chiến dịch trên bộ’ tại Lebanon; Bà Takaichi lên tiếng sau khi ông Trump kêu gọi điều tàu chiến tới Hormuz; Iran cảnh báo tấn công các trung tâm hậu cần phục vụ tàu sân bay Mỹ.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Israel thông báo triển khai chiến dịch trên bộ tại miền nam Lebanon

Quân đội Israel cho biết Lữ đoàn 91 của nước này đã bắt đầu các hoạt động tác chiến trên bộ tại miền nam Lebanon nhằm “mở rộng” cái gọi là “vùng phòng thủ tiền phương”, theo tờ The Times of Israel.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16-3, quân đội Israel cho biết chiến dịch được triển khai “trong những ngày gần đây”. Mục tiêu là phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah, “loại bỏ các mối đe dọa” và tạo thêm “một lớp an ninh bổ sung” cho người dân Israel sinh sống gần biên giới với Lebanon.

Hậu quả sau các cuộc không kích trong đêm của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut (Lebanon) ngày 16-3. Ảnh: AFP

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel vào nước này kể từ ngày 28-2 đã khiến ít nhất 850 người thiệt mạng, trong đó có 66 phụ nữ, 107 trẻ em và 32 nhân viên y tế.

Ngoài ra, có tới 2.105 người bị thương, trong khi hơn 800.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa.

Bà Takaichi lên tiếng sau khi ông Trump kêu gọi điều tàu chiến tới Hormuz

Trong cuộc họp Quốc hội ngày 16-3, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết Nhật đang xem xét những gì có thể thực hiện trong khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu có liên quan Nhật và thủy thủ đoàn của họ tại Trung Đông, theo tờ Kyodo News.

Khi được một nghị sĩ đối lập hỏi liệu Nhật có triển khai tàu của Japan Self-Defense Forces (SDF) hay không, bà Takaichi cho rằng khó trả lời một giả định khi phía Mỹ vẫn chưa đưa ra đề nghị chính thức. Tuy vậy, bà cho biết chính phủ đang cân nhắc “những phản ứng cần thiết”.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Ảnh: KYODO NEW



Thủ tướng Nhật cũng cho biết bà sẽ trao đổi quan điểm của Tokyo về tình hình Trung Đông với ông Trump trong cuộc hội đàm thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Washington, D.C. vào ngày 19-3 tới.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi nói rằng “tính đến thời điểm hiện nay”, chính phủ chưa có kế hoạch điều lực lượng phòng vệ tới Trung Đông.

Chính phủ Úc cũng đã bác bỏ đề nghị hỗ trợ hải quân nhằm bảo vệ hoạt động vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz.

Chia sẻ với đài phát thanh quốc gia ABC, Bộ trưởng Giao thông Úc Catherine King nói: “Chúng tôi sẽ không gửi tàu tới eo biển Hormuz. Chúng tôi hiểu rõ tuyến đường này quan trọng như thế nào, nhưng đó không phải điều chúng tôi được yêu cầu hay đang đóng góp”.

Iran cảnh báo tấn công các trung tâm hậu cần phục vụ tàu sân bay Mỹ

Ngày 16-3, quân đội Iran cảnh báo rằng các trung tâm hậu cần và hỗ trợ phục vụ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Biển Đỏ có thể trở thành “mục tiêu” của lực lượng vũ trang Iran.

Theo hãng thông tấn Fars, người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran - ông Ebrahim Zolfaghari cho rằng sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ tại Biển Đỏ là một mối đe dọa đối với Iran.

Ông nói rằng điều này đồng nghĩa các trung tâm hậu cần phục vụ nhóm tàu sân bay trong khu vực bị coi là “mục tiêu”.

Theo hãng tin Al Jazeera, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Tehran vài giờ sau khi Israel tuyên bố tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Trước đó không lâu, hãng Fars đưa tin về một cuộc tấn công mà họ mô tả là do Mỹ và Israel thực hiện đã đánh trúng trường nam sinh Shahid Khomeini vào rạng sáng, kèm theo hình ảnh cho thấy một tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng. Chưa có ghi nhận thiệt hại cụ thể.

. Trong khi đó, một số hãng truyền thông Israel đưa tin ít nhất một tên lửa của Iran đã rơi xuống khu vực miền trung Israel, dù chưa rõ đó là mảnh vỡ hay cú đánh trực tiếp.

Sau khi còi báo động không kích vang lên tại miền trung và miền nam Israel, báo Haaretz cho biết đã ghi nhận một “vụ va chạm” tại miền trung Israel, song chưa có báo cáo về thương vong.

Trong khi đó, The Times of Israel dẫn nguồn lực lượng cứu hộ Israel cho biết có ít nhất “hai điểm va chạm” được ghi nhận tại miền trung Israel và hiện chưa có thông tin về người bị thương. Đài phát thanh quân đội Israel cũng dẫn một nguồn tin quân sự nói rằng một tên lửa Iran đã rơi xuống khu vực quanh Tel Aviv.

Ở một diễn biến khác, quân đội Israel tuyên bố không quân nước này đã phá hủy chiếc máy bay từng được cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei sử dụng trong một “cuộc tấn công chính xác” vào sân bay Mehrabad Airport tại thủ đô Tehran.

Theo tuyên bố được đăng trên Telegram, việc phá hủy chiếc máy bay này nhằm làm gián đoạn khả năng điều phối của lãnh đạo Iran với các đồng minh, cũng như gây ảnh hưởng quá trình tăng cường sức mạnh quân sự của Cộng hòa Hồi giáo.

. Tại khu vực vùng Vịnh, các nguồn tin của Al Jazeera cho biết đã xảy ra cháy gần sân bay Dubai và tại khu công nghiệp ở Fujairah sau các cuộc tấn công bằng UAV.

. Trong khi đó, chính quyền Abu Dhabi cho biết đang xử lý “một sự cố liên quan đến tên lửa rơi xuống một phương tiện dân sự” tại khu vực Al Bahyan.