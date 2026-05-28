Có tin Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran, nhắm vào cơ sở quân sự 28/05/2026 06:54

(PLO)- Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào một cơ sở quân sự tại Iran.

Quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào một cơ sở quân sự tại Iran mà các quan chức cho rằng gây ra mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz, một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 27-5 (giờ Mỹ).

Quan chức này, phát ngôn với điều kiện giấu tên, cho biết quân đội Mỹ cũng đã đánh chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran mà Washington cho là gây ra mối đe dọa với lực lượng Mỹ.

Lực lượng Mỹ hoạt động xung quanh eo biển Hormuz. Ảnh: X/@CENTCOM

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin về 3 tiếng nổ ở phía đông Bandar Abbas - thành phố cảng chiến lược và căn cứ hải quân của Iran gần eo biển Hormuz - vào rạng sáng 28-5.

Theo Fars, các vụ nổ xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 28-5 theo giờ địa phương và khiến hệ thống phòng không của Bandar Abbas được kích hoạt trong thời gian ngắn.

“Địa điểm chính xác và nguồn phát ra những tiếng động này hiện vẫn chưa được xác định, các hoạt động xác minh vẫn đang tiếp tục để làm rõ” - theo Fars.