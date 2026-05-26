Chiến sự Trung Đông ngày 88: Mỹ tấn công xuồng và địa điểm tên lửa của Iran, Tehran kích hoạt phòng không; Ông Trump nêu khả năng tiêu hủy uranium ngay tại Iran 26/05/2026 07:17

(PLO)- Tổng thống Trump nêu kế hoạch tiêu hủy lượng uranium làm giàu của Iran; Mỹ tưởng niệm 13 binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh với Iran; Israel không kích miền nam Lebanon, 7 người thiệt mạng.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông Trump nêu phương án xử lý uranium làm giàu của Iran

Ngày 25-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu kế hoạch tiêu hủy lượng uranium làm giàu của Iran, cho biết số vật liệu này sẽ được chuyển tới Mỹ, xử lý ngay tại chỗ hoặc đưa tới một địa điểm khác, theo đài CNN.

“Lượng Uranium Làm giàu (Bụi hạt nhân!) sẽ được lập tức bàn giao cho Mỹ để đưa về nước và tiêu hủy hoặc, tốt hơn nữa, với sự phối hợp và đồng thuận của Cộng hòa Hồi giáo Iran, sẽ bị tiêu hủy ngay tại chỗ hoặc tại một địa điểm phù hợp khác, dưới sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, hoặc cơ quan tương đương, trong toàn bộ quá trình này” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tuần trước, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ trong vấn đề thu hồi uranium làm giàu của Iran, nhưng tuyên bố lần này cho thấy Washington sẵn sàng để Tehran tham gia vào quá trình đó.

“Có lẽ chúng tôi sẽ tiêu hủy nó sau khi tiếp nhận, nhưng chúng tôi sẽ không để họ giữ nó” - ông Trump nói hôm 22-5.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh một nguồn tin ngoại giao nói với CNN rằng các cuộc đàm phán căng thẳng nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực, bắt đầu tại Qatar, hiện vẫn đang tiếp diễn.

Theo nguồn tin này, một phái đoàn cấp cao của Iran gồm Trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati đã tới Qatar vào đầu ngày 25-5.

Tại đây, phái đoàn Iran đang làm việc với các bên trung gian của Qatar về nhiều vấn đề, trong đó có eo biển Hormuz, lượng uranium làm giàu của Iran và các tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài.

Nguồn tin cho biết Qatar đang đóng vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ. Các cuộc thương lượng hiện diễn ra giữa phía Qatar và phái đoàn Iran, trong khi Mỹ phối hợp với Qatar ở phía sau hậu trường để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng giữa Washington và Tehran.

Nhiều vụ nổ tại Iran, hệ thống phòng không được kích hoạt

Tàu thuyền Iran ở Vịnh Ba Tư. Ảnh: WANA

Rạng sáng 26-5 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 3 tiếng nổ đã vang lên tại thành phố cảng Bandar Abbas của Iran.

Trong một tuyên bố sau đó, IRGC cho biết tiếng nổ đã được nghe thấy gần sân bay Bandar Abbas. IRGC nói thêm rằng hệ thống phòng không của Bandar Abbas “đã được kích hoạt để đối phó các mục tiêu thù địch”.

Hãng thông tấn IRNA cũng đưa tin rằng “âm thanh của nhiều vụ nổ liên tiếp đã được nghe thấy vào khoảng nửa đêm… tại thành phố Bandar Abbas, nguyên nhân hiện vẫn chưa được các nguồn chính thức công bố”.

Trước đó, các lực lượng vũ trang Iran cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) thù địch tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt một căn cứ hải quân và không quân quan trọng của Iran, có vị trí chiến lược dọc theo eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó xác nhận rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc “tấn công tự vệ” nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và xuồng của Iran đang cố gắng thả mìn ở eo biển Hormuz.

“Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran hôm nay để bảo vệ binh lính của chúng ta khỏi các mối đe dọa từ lực lượng Iran” - phát ngôn viên của CENTCOM, ông Timothy Hawkins, nói với CNN.

“Các mục tiêu bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và các xuồng của Iran đang cố gắng thả mìn. CENTCOM tiếp tục bảo vệ lực lượng của chúng ta trong khi vẫn kiềm chế trong suốt thời gian ngừng bắn đang diễn ra” - ông nói thêm.

Ông Trump tưởng niệm 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh với Iran

Ngày 25-5, Tổng thống Trump đã tưởng niệm các quân nhân Mỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, trong đó có 13 người thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran.

“Trong Chiến dịch Cơn thịnh nộ Dữ dội, chúng ta đã mất đi 13 con người tuyệt vời, những con người đặc biệt phi thường. Những người đàn ông và phụ nữ đáng kinh ngạc này đã hy sinh mạng sống để bảo đảm rằng quốc gia tài trợ khủng bố số 1 thế giới sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Và họ sẽ không có đâu. Họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân” - ông Trump phát biểu.

Gia đình của một quân nhân thiệt mạng là Đại úy Ariana G. Savino - người có mặt trên một máy bay tiếp dầu bị rơi tại Iraq - đã có mặt trong khán phòng và ông Trump đề nghị họ đứng lên để được mọi người ghi nhận.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang tìm cách đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến sự, ông khẳng định những quân nhân này sẽ không hy sinh vô ích.

“Sự hy sinh của bà Ariana sẽ không trở nên vô nghĩa. Món nợ của chúng tôi với các bạn là vĩnh viễn và cuối cùng mọi thứ sẽ đi tới chiến thắng. Chúng ta đang giành chiến thắng ở khắp nơi, nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào trong nhiều thập niên qua” - ông Trump nói.

Ông Trump cũng ca ngợi quân đội Mỹ “không mất một ai” trong chiến dịch bắt Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, gọi đây là “một chiến thắng hoàn toàn và tuyệt đối”.

Cũng tại buổi lễ này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói: “Tôi biết rằng từ mọi người dân Mỹ thuộc mọi quan điểm chính trị, tất cả chúng tôi đều yêu quý các bạn, biết ơn các bạn và cam kết sẽ đưa nước Mỹ trở thành phiên bản tốt đẹp nhất”.

Israel không kích miền nam Lebanon, 7 người thiệt mạng

Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin rằng các cuộc không kích của Israel trên khắp miền nam Lebanon ngày 25-5 đã khiến 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng quân đội nước này sẽ giáng “những đòn mạnh mẽ” vào Hezbollah.

Ông nói thêm rằng Israel đang “trong tình trạng chiến tranh” với Hezbollah và đã tiêu diệt 600 thành viên của lực lượng này trong những tuần gần đây.

“Chúng tôi sẽ gia tăng quy mô các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah và sẽ không dừng lại” - theo ông Netanyahu.