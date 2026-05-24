Vụ nổ súng gần Nhà Trắng: Nghi phạm bị Mật vụ Mỹ bắn hạ 24/05/2026 07:53

(PLO)- Lực lượng Mật vụ Mỹ đã bắn hạ nghi phạm nổ súng về hướng Nhà Trắng, người được cho là từng bị kết luận có dấu hiệu bất ổn tâm lý.

Tối 23-5 (giờ Mỹ) xảy ra một vụ nổ súng gần Nhà Trắng, nghi phạm thiệt mạng và một người dân bị thương nặng, theo hãng tin Reuters.

Một quan chức thực thi pháp luật cho biết vụ việc xảy ra tại chốt kiểm soát ở giao lộ phố 17 và đại lộ Pennsylvania, gần Nhà Trắng. Nghi phạm được cho là đã tiến tới khu vực này rồi bất ngờ nổ súng về phía lực lượng an ninh.

Mật vụ Mỹ bên ngoài Nhà Trắng sau khi nghe nhiều tiếng súng nổ ngày 23-5. Ảnh: AFP

Các sĩ quan lập tức đáp trả. Nghi phạm sau đó bị bắn hạ và chết sau đó tại bệnh viện George Washington. Một người đi đường cũng bị trúng đạn trong vụ việc. Cả hai hiện trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt bên trong Nhà Trắng.

Nguồn tin cho biết nghi phạm từng bị ban hành lệnh cấm tiếp cận khu vực và được xác định có dấu hiệu rối loạn tâm lý.

Mật vụ Mỹ hiện đang điều tra vụ việc. Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này cũng tham gia hỗ trợ điều tra.

Một du khách Canada có mặt gần hiện trường kể với hãng AFP rằng ông nghe “khoảng 20 đến 25 tiếng nổ giống pháo hoa”, trước khi nhận ra đó là tiếng súng và mọi người bắt đầu tháo chạy.

Các phóng viên đang tác nghiệp tại khuôn viên phía bắc Nhà Trắng cho biết họ được yêu cầu nhanh chóng chạy vào phòng họp báo để trú ẩn.

Phóng viên Selina Wang của đài ABC News khi đó đang quay video thì tiếng súng vang lên. Cô cho biết âm thanh “giống như hàng chục phát súng liên tiếp”.