Ông Zelensky: Đã đến lúc Ukraine bắt đầu quá trình gia nhập EU 23/05/2026 18:56

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc đẩy quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh cả Kiev và Moscow đều tìm cách thúc đẩy lợi thế trên chiến trường.

Ngày 23-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã đưa ra phản hồi đối với đề xuất của Đức liên quan tư cách thành viên của Kiev trong EU.

Trong bức thư gửi đến lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), ông Zelensky nói rằng đề xuất của Đức về việc cấp cho Ukraine tư cách thành viên "liên kết" của EU là "không công bằng" vì điều đó sẽ khiến Kiev không có tiếng nói trong tổ chức, hãng tin Reuters đưa tin.

Bức thư được gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides - người đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky/ Telegram

Ông Zelensky cho rằng việc Thủ tướng Hungary Viktor Orban - người phản đối mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập EU - thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng trước đã tạo cơ hội cho những tiến triển thực chất trong các cuộc đàm phán gia nhập.

"Sẽ là không công bằng nếu Ukraine hiện diện trong EU nhưng lại không có tiếng nói. Đã đến lúc tiến tới việc Ukraine gia nhập EU một cách đầy đủ và có ý nghĩa” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cảm ơn các nhà lãnh đạo châu Âu vì sự hỗ trợ trong suốt cuộc chiến với Nga và nói rằng Ukraine đang đóng vai trò là thành trì chống lại Nga cho toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.

"Chúng tôi đang bảo vệ châu Âu bằng một cách toàn diện, chứ không phải một phần, và không phải bằng những biện pháp nửa vời. Ukraine xứng đáng được đối xử công bằng và có quyền bình đẳng trong châu Âu” - ông Zelensky nói, đồng thời cáo buộc Nga đang cố gắng phá hoại sự thống nhất và phát triển của châu Âu.

Tổng thống Ukraine cho biết rằng bất chấp áp lực chiến sự, Kiev đang đạt được những tiến bộ trong các cải cách cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn dân chủ và kinh tế của EU.

“Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng hội nhập châu Âu không diễn ra trong một sớm một chiều. Nhưng các vòng mở rộng trước đây đã cho thấy rất rõ ràng rằng các quốc gia có thể được trao thời gian để hội nhập mà không hạn chế quyền của họ trong EU” - ông Zelensky thừa nhận.

Trước đó, trong một bức thư gửi các quan chức EU -Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất Ukraine có thể được cấp quy chế "thành viên liên kết" trong EU, cho phép các quan chức Ukraine tham gia các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp cấp bộ trưởng của EU nhưng không có quyền bỏ phiếu.

Đề xuất này bao gồm một "cam kết chính trị" áp dụng điều khoản hỗ trợ và phòng thủ lẫn nhau của khối đối với Ukraine để cung cấp sự đảm bảo an ninh, cũng như cho phép Ukraine có một ủy viên liên kết không có quyền bỏ phiếu của Ủy ban châu Âu và các đại diện không có quyền bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu, và được tiếp cận dần dần với ngân sách EU.

Ông Merz mô tả đề xuất này là một giải pháp chính trị nhằm đưa Ukraine “tiến gần hơn đáng kể đến EU và các thể chế cốt lõi” ngay lập tức. Ông Merz cũng và đề xuất thành lập một nhóm công tác để hoàn thiện các chi tiết.

Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao ở Brussels đã phản ứng thận trọng với đề xuất của ông Merz, lưu ý rằng quy chế thành viên "liên kết" không tồn tại và có thể đòi hỏi những thay đổi đối với các hiệp ước của EU.

Những người khác đặt câu hỏi liệu cách tiếp cận như vậy có cần thiết hay không sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với quá trình này, và cho rằng tốt hơn hết là nên tập trung vào việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới tư cách thành viên đầy đủ.

Trong khi đó, một số nhà ngoại giao lưu ý rằng đề xuất của Đức có thể chỉ đơn giản được xem như một nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Ukraine.

"Nếu đề xuất của Đức giúp đẩy nhanh quá trình hội nhập mà không cản trở hoặc trì hoãn việc trở thành thành viên đầy đủ, thì đáng để xem xét kỹ hơn" - một nhà ngoại giao EU cho hay.

Cập nhật chiến sự Nga-Ukraine

Nỗ lực của ông Zelensky thúc đẩy Ukraine gia nhập EU diễn ra trong bối cảnh cả Kiev và Moscow đều tìm cách thúc đẩy lợi thế trên chiến trường.

Hiện trường vụ Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk bị UAV tấn công vào sáng 22-5. Ảnh: RT

Vào ngày 23-5, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik cho biết rằng số người chết trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào tòa nhà học chính và ký túc xá của Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk một ngày trước đó đã tăng lên 12. Ông Pasechnik thông tin thêm rằng 48 người bị thương trong vụ tấn công và 9 người vẫn mất tích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc vụ việc do Ukraine thực hiện, cảnh báo sẽ đáp trả, theo hãng thông tấn TASS.

Quân đội Ukraine gọi cáo buộc của Nga là "thông tin sai lệch", nhấn mạnh rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và chỉ tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và các công trình được sử dụng cho mục đích quân sự, theo tờ Kyiv Independent.

Cũng trong ngày 23-5, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã tấn công nhà máy hóa chất Metafrax Chemical ở tỉnh Perm của Nga, cách biên giới 1.700 km.

Ukraine cũng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở thành phố Yaroslavl. Tại cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen, ít nhất 2 người bị thương khi mảnh vỡ UAV rơi xuống gây ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu.

Tổng thống Zelensky cho biết rằng Ukraine đã giành lại gần 600 km2 lãnh thổ kể từ đầu năm nay.

Trong khi đó, Không quân Ukraine báo cáo Nga đã phóng 124 UAV trên khắp Ukraine vào rạng sáng 23-5. Chính quyền địa phương cho biết các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và ít nhất 62 người bị thương, với một số cuộc tấn công dữ dội nhất được ghi nhận ở tỉnh Kherson khi lực lượng Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư trên khắp khu vực tiền tuyến.