Có tin ông Trump hủy lịch dự đám cưới con trai để họp về Iran; Tư lệnh quân đội Pakistan họp với Ngoại trưởng Iran đến tận khuya 23/05/2026 17:43

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đã có cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ để bàn về Iran; Tư lệnh quân đội Pakistan – ông Asim Munir họp với Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi đến tận khuya; Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc gửi thư phản bác quan điểm của Mỹ; Có tin Israel bị loại khỏi quá trình đàm phán.

Tình hình chiến sự Trung Đông tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý.

CNN: Ông Trump có cuộc họp quan trọng bàn về Iran

Đài CNN dẫn một số nguồn tin cho biết ngày 22-5 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ để cân nhắc hướng đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Các quan chức tham dự cuộc họp bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Cuộc họp được tổ chức tại Nhà Trắng, diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đang gặp nhiều khó khăn. Cuộc họp được cho là đã kết thúc mà không đưa ra quyết định nào về những bước tiếp theo.

Trong bài đăng trên mạng xã hội trước đó, ông Trump cho biết đã hủy bỏ kế hoạch đến khu nghỉ dưỡng ở bang New Jersey vào cuối tuần và xác nhận rằng sẽ không tham dự đám cưới của con trai Donald Trump Jr.. Thay vào đó, ông chọn ở lại Washington, D.C. vì "hoàn cảnh liên quan chính phủ và tình yêu của tôi dành cho nước Mỹ".

"Tôi cảm thấy điều quan trọng là tôi phải ở lại Washington, D.C., tại Nhà Trắng trong giai đoạn quan trọng này" – ông viết trên Truth Social.

Tư lệnh quân đội Pakistan gặp Ngoại trưởng Iran

Đài Press TV ngày 23-5 đưa tin Tư lệnh quân đội Pakistan – ông Asim Munir đã gặp Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi để thúc đẩy các sáng kiến ​​ngoại giao. Cuộc gặp diễn ra hôm 22-5 và kéo dài đến tận đêm khuya.

Trong cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về những nỗ lực, sáng kiến ​​ngoại giao mới nhất nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa và chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran. Hai bên cũng thảo luận về các chiến lược nhằm tăng cường hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực Tây Á.

Tư lệnh quân đội Pakistan – ông Asim Munir (trái) và Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi hôm 22-5. Ảnh: PRESS TV

Thủ tướng Qatar điện đàm Ngoại trưởng Iran

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Trong cuộc điện đàm, ông Al-Thani tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Doha đối với những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện để chấm dứt cuộc chiến tranh, theo đài Al Jazeera.

Trong cuộc điện đàm, ông Al-Thani nhấn mạnh rằng các bên phải hưởng ứng tích cực với những nỗ lực hòa giải hiện tại, để đạt được hòa bình và ổn định bền vững trong khu vực.

Ông nói rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz hoặc sử dụng nó như một con bài mặc cả “chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và gây nguy hiểm cho lợi ích sống còn của các quốc gia trong khu vực”.

Phía Iran chưa thông tin về cuộc điện đàm này.

Đại sứ Iran tại LHQ gửi thư phản bác quan điểm của Mỹ

Ngày 22-5, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Amir Saeid Iravani đã gửi thư tới Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ Phó Thông.

Trong thư, ông Iravani đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ông cũng cho rằng Washington đã lợi dụng HĐBA để lan truyền những cáo buộc sai sự thật chống lại Iran và chương trình hạt nhân hòa bình của nước này.

Cụ thể, ông Saeid Iravani cho biết trong cuộc họp của HĐBA diễn ra vào ngày 19-5 theo mục chương trình nghị sự “Tình hình ở Trung Đông”, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz đã cáo buộc sai sự thật rằng Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Barakah, mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

“Iran kiên quyết bác bỏ cáo buộc này. Bản thân Iran đã là nạn nhân của các cuộc tấn công và hành động gây hấn của Mỹ, Israel vào các cơ sở hạt nhân hòa bình được bảo vệ nghiêm ngặt” – bức thư viết.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah ở khu vực al-Dhafra của UAE. Ảnh: VOICE OF EMIRATES

Ông nói rằng Mỹ và chính quyền Israel đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt tại Natanz, Fordow, Isfahan và Bushehr trong các cuộc tấn công gần đây, vi phạm trắng trợn Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế, quy chế Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các nghị quyết liên quan của IAEA.

“Các quan chức cấp cao của Mỹ đã nhiều lần đe dọa cơ sở hạ tầng, nền kinh tế và các cơ sở dân sự của Iran" – ông Iravani viết trong thư.

Ông Guterres, ông Phó Thông và phía Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ngày 17-5, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một máy phát điện thuộc nhà máy điện hạt nhân Barakah. Chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

The New York Times: Israel bị loại khỏi quá trình đàm phán giữa Mỹ với Iran

Tờ The New York Times dẫn lời một số quan chức quốc phòng Israel cho biết Mỹ gần như đã loại hoàn toàn Israel khỏi các cuộc đàm phán với Iran.

Theo tờ báo, Israel hoàn toàn không tham gia vào các cuộc thảo luận trước thỏa thuận ngừng bắn hiện tại và chỉ biết được diễn biến trong các cuộc đàm phán thông qua các kênh ngoại giao khu vực.

Tờ báo nhắc lại rằng trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu đã phối hợp chặt chẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo The New York Times, “việc bị đẩy từ buồng lái xuống khoang hạng phổ thông có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với Israel”.