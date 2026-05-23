Mỹ: Người xin cấp thẻ xanh phải về nước nộp đơn 23/05/2026 14:41

Ngày 22-5, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết những người nước ngoài muốn được cấp thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) sẽ phải làm thủ tục từ bên ngoài nước Mỹ thông qua Bộ Ngoại giao. Theo đài CNN, sự thay đổi chính sách đột ngột này có nguy cơ ảnh hưởng một bộ phận lớn dân số nhập cư hợp pháp của Mỹ.

“Một người nước ngoài đang tạm trú tại Mỹ và muốn có thẻ xanh phải trở về nước của họ để nộp đơn. Chính sách này cho phép hệ thống nhập cư của chúng ta hoạt động đúng như luật định thay vì khuyến khích các kẽ hở” – Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan giám sát USCIS, cho biết.

Mỹ yêu cầu người muốn cấp thẻ xanh phải về nước của họ để nộp đơn. Ảnh: AFP

Đây được xem là lần đầu tiên quy định về cấp thẻ xanh thay đổi trong 60 năm qua. Theo một nhà phân tích của Viện nghiên cứu Cato (Mỹ), hơn 1 triệu người nhập cư ở Mỹ đang chờ được cấp thẻ xanh.

Thông thường, người dân có thể xin thẻ xanh theo hai cách riêng biệt: nộp đơn tại cơ quan ngoại giao Mỹ ở nước ngoài hoặc nộp đơn xin thẻ xanh khi đang ở Mỹ, gọi là “điều chỉnh tình trạng cư trú”.

Với chính sách mới của USCIS, nhiều người xin thẻ xanh ở Mỹ có thể sẽ phải rời khỏi nước này trong khi hồ sơ của họ được xử lý. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến nhiều gia đình nhập cư, buộc người xin thẻ xanh phải rời bỏ công việc, nhà cửa và các mối quan hệ của họ tại Mỹ trong một khoảng thời gian không xác định.

Theo tờ The Guardian, hiện chưa rõ các trường hợp xin thẻ xanh đang chờ xử lý sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

Theo CNN, việc xin thẻ xanh là một quá trình vô cùng khó khăn, có thể mất từ ​​vài tháng đến vài năm để hoàn thành. Dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, khoảng 1,4 triệu người đã có được quyền cư trú hợp pháp vĩnh viễn tại Mỹ trong năm tài chính 2024.