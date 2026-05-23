Chiến sự Trung Đông ngày 85: Có tin Mỹ sắp mở vòng tấn công mới vào Iran; Ông Rubio nói về 'kế hoạch B' với eo biển Hormuz 23/05/2026 07:46

(PLO)- Iran nói về tình hình đàm phán; Có tin rằng Mỹ sắp mở vòng tấn công mới vào Iran; Tư lệnh quân đội Pakistan đến Tehran; Thủ tướng Qatar điện đàm ngoại trưởng nhiều nước; Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ có “kế hoạch B” liên quan eo biển Hormuz.

Tình hình Trung Đông tiếp tục có những thông tin quan trọng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói về tình hình đàm phán chấm dứt chiến tranh

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 22-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Esmaeil Baghaei nước này chưa thể khẳng định sắp đạt được thỏa thuận với Mỹ. Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng các chuyến thăm Tehran của các quan chức cấp cao từ Pakistan cho thấy quá trình đàm phán đạt đến một bước ngoặt "quyết định", theo đài Press TV.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO IRAN

"Quá trình này đang diễn ra. Tôi đã nói trước đây rằng sự khác biệt giữa Iran và Mỹ rất sâu rộng, đặc biệt là sau những gì mà họ đã gây ra trong khoảng 3 tháng qua. Ngoại giao tốn nhiều thời gian, và cả hai bên đều tận dụng mọi cơ hội để truyền đạt quan điểm của mình. Trọng tâm vẫn là chấm dứt chiến tranh" – ông Baghaei nói.

Ông Baghaei cho biết trọng tâm của các cuộc thảo luận với các quan chức Pakistan là việc chấm dứt hành động gây hấn trên tất cả mặt trận, bao gồm tại Lebanon, chứ không phải là đi sâu vào các cuộc thảo luận hạt nhân chi tiết.

Theo ông Baghaei, các vấn đề hạt nhân "không nên được thảo luận chi tiết ở giai đoạn này”.

Khi được hỏi liệu Washington có đang gây sức ép lên các yêu cầu liên quan hạt nhân hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại rằng ưu tiên trước mắt của Tehran là chấm dứt hành động chiến tranh.

Ông lưu ý việc xem xét lại vấn đề hạt nhân chi tiết ở giai đoạn hiện tại sẽ không mang lại kết quả.

"Chúng tôi đã từng đi theo con đường này trước đây và những bất đồng quá lớn đến nỗi chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận" – ông nói.

Ông Baghaei cũng đã chỉ ra một số vấn đề quan trọng khác đang diễn ra. Đó là những diễn biến ở eo biển Hormuz, bao gồm việc Mỹ phong tỏa eo biển này.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Baghaei cũng xác nhận rằng một phái đoàn từ Qatar đã có cuộc đàm phán tại Tehran với Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi.

"Theo quan điểm của chúng tôi, những nỗ lực này rất đáng quý. Tuy nhiên, Pakistan vẫn là bên trung gian chính thức trong các cuộc đàm phán" – ông nói.

CBS: Mỹ sắp mở vòng tấn công mới vào Iran

Đài CBS hôm 22-5 dẫn một số nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho một vòng tấn công mới nhằm vào Iran, ngay cả khi các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn tiếp tục.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết "những vấn đề liên quan chính phủ" đang ngăn cản ông tham dự đám cưới của con trai mình vào cuối tuần này. Trước đó, ông Trump được cho là đã lên kế hoạch dành kỳ nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng của ông ở bang New Jersey, nhưng giờ sẽ trở lại Nhà Trắng.

Theo các nguồn tin, một số thành viên của quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần. Các quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ đang nhận được danh sách triệu hồi cho các cơ sở của Mỹ ở nước ngoài. Trong khi đó, các nhóm quân đội Mỹ đóng quân ở Trung Đông đang có dấu hiệu luân chuyển khỏi khu vực.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực giảm bớt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, trong bối cảnh lo ngại về khả năng Iran trả đũa nếu Mỹ phát động vòng tấn công mới.

Tư lệnh quân đội Pakistan đến Tehran

Ngày 22-5, Tư lệnh quân đội Pakistan – ông Asim Munir đã đến Tehran (Iran) để thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh.

Tư lệnh quân đội Pakistan – ông Asim Munir trong một cuộc gặp với Tổng thống Iran – ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Trong chuyến thăm, ông Munir sẽ gặp các nhân vật cấp cao quan trọng của Iran. Đây là chuyến đi thứ hai của ông Munir tới Tehran trong bối cảnh Islamabad tăng cường nỗ lực hòa giải cho cuộc chiến.

Vào tháng 4, ông Munir đã có chuyến thăm 3 ngày tới Iran và đã có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Iran – ông Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Iran – ông Mohammad Baqer Qalibaf, Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của lực lượng vũ trang Iran – Thiếu tướng Ali Abdollahi.

Thủ tướng Qatar điện đàm ngoại trưởng nhiều nước, bàn về Iran

Ngày 22-5, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Thủ tướng Qatar – ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani đã có cuộc gặp với các ngoại trưởng của các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Jordan về “những nỗ lực hòa giải do Pakistan” trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran, theo đài Al Jazeera.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia – ông Faisal bin Farhan Al Saud, hai bên đều nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của các cuộc khủng hoảng khu vực thông qua đối thoại hòa bình”.

Ông Rubio: Mỹ có “kế hoạch B” cho eo biển Hormuz

Ngày 22-5, tại cuộc họp báo ở TP Helsingborg (Thụy Điển), bên lề cuộc họp cấp ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ có “kế hoạch B” trong trường hợp Iran tiếp tục không mở eo biển Hormuz.

Ông cho rằng việc mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức là “khá tham vọng” nhưng vẫn bày tỏ sự hy vọng. Ông cũng cho biết các bên đang nỗ lực để đạt được kết quả này.

“Nhưng chúng ta cũng phải có kế hoạch B. Và kế hoạch B là nếu Iran từ chối mở cửa eo biển thì sao? Nếu Iran quyết định rằng từ chối mở cửa eo biển, chúng ta sẽ sở hữu eo biển, và chúng ta sẽ thu phí?” – ông Rubio đặt câu hỏi.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: X

Ông Rubio cũng cho biết đã nói về vấn đề này trong cuộc họp với các ngoại trưởng NATO nhưng không đề cập thêm thông tin chi tiết.

Israel tiếp tục không kích Lebanon

Tối 22-5, Israel đã thực hiện 5 cuộc không kích ở miền đông Lebanon.

Cùng thời gian, tờ The Times of Israel cho biết 2 tòa nhà ở trong và xung quanh TP Tyre (miền nam Lebanon) đã bị trúng bom của Israel.