Nga lên tiếng về kho dự trữ uranium của Iran; Thông tin chú ý về đàm phán 21/05/2026 20:12

(PLO)- Có tin Iran đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ; Nga nói chỉ Iran mới có quyền quyết định số phận kho dự trữ uranium của mình.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện các diễn biến nóng.

WANA: Iran đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ

Hãng thông tấn WANA ngày 21-5 dẫn các nguồn tin rằng Iran hiện đang xem xét và chuẩn bị phản hồi đối với đề xuất mà Mỹ gửi tới - văn bản được cho là đã trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận căng thẳng trong giới lãnh đạo Iran những ngày gần đây.

Theo các nguồn tin này, các cuộc trao đổi đang diễn ra ở Tehran tập trung vào khuôn khổ tổng thể của một thỏa thuận tiềm năng, một số chi tiết kỹ thuật và các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm đóng vai trò bảo đảm cho việc thực thi.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng đề xuất của Mỹ đã giúp thu hẹp một phần khoảng cách giữa hai bên, dù những khác biệt lớn vẫn còn tồn tại.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng việc tiếp tục thu hẹp bất đồng phụ thuộc phần lớn vào việc Washington từ bỏ điều “cám dỗ chiến tranh” - vấn đề mà Tehran tiếp tục coi là một trong những trở ngại chính đối với việc đạt được một sự đồng thuận cuối cùng.

Trong khi đó, đã xuất hiện các thông tin về khả năng Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir thăm Tehran. Theo các báo cáo này, chuyến thăm nhằm góp phần giảm căng thẳng và đưa các bên tiến gần hơn tới việc chính thức công bố chấp nhận một bản ghi nhớ thỏa thuận.

Tuy nhiên, kênh Al Jazeera dẫn một nguồn tin Pakistan cho biết chuyến đi vẫn chưa được chốt và còn phụ thuộc vào kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan.

Nguồn tin Pakistan nói với Al Jazeera rằng Tư lệnh quân đội hiện vẫn ở Pakistan và mọi chuyến thăm Iran sẽ phụ thuộc vào đánh giá sau chuyến đi của Bộ trưởng Nội vụ.

Nguồn tin này cũng cho biết các quan chức Iran đã đề nghị có thêm thời gian để đánh giá và nghiên cứu các điều khoản mà Washington đề xuất cho đàm phán.

Trong khi đó, vấn đề uranium làm giàu tiếp tục được mô tả là điểm bất đồng trung tâm giữa Tehran và Washington, đồng thời vẫn là vấn đề nhạy cảm và chưa được giải quyết nhất trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Nga: Chỉ Iran mới có quyền quyết định số phận kho dự trữ uranium của mình

Ngày 21-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các vấn đề giữa Mỹ và Iran phải được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao và có tính đến lợi ích của Iran, theo hãng thông tấn TASS.

Bà Zakharova cho biết rằng Nga hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ Iran và Mỹ thực hiện các quyết định về uranium làm giàu có thể đạt được trong các cuộc đàm phán.

“Tôi muốn nhắc lại lập trường nguyên tắc của Nga về quyền bất khả xâm phạm của Iran trong việc phát triển chương trình hạt nhân hòa bình phù hợp với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chỉ có người dân Iran mới có thể quyết định cách thức thực hiện quyền này, bao gồm cả trong bối cảnh làm giàu uranium và vật liệu hạt nhân mà họ đang sở hữu” - bà nhấn mạnh.

“Nga hoàn toàn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Tehran và Washington trong việc thực hiện các quyết định có thể đạt được trong các cuộc đàm phán” - theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã đề cập kho uranium làm giàu cấp độ cao của Iran - thứ mà Mỹ yêu cầu Tehran phải bàn giao.

Ông Baghaei cho biết Mỹ đã đưa ra nhiều yêu cầu, ông đặt câu hỏi: “Tại sao Iran phải chuyển vật liệu đã làm giàu của mình cho một quốc gia khác? Có phải vì họ lo ngại về chương trình hạt nhân của chúng tôi? Nếu họ thực sự và chân thành lo ngại về bản chất chương trình hạt nhân của Iran, vậy tại sao ngay từ đầu họ lại quyết định rút khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA)?”

Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.