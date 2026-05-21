Loạt nước lên án trước video của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel về nhóm người trên đoàn tàu viện trợ Gaza 21/05/2026 05:34

(PLO)- Bộ trưởng An ninh Quốc gia có quan điểm cực hữu của Israel Itamar Ben-Gvir đã gây ra một làn sóng chỉ trích ngoại giao khi công bố đoạn video về cách xử lý những người bị bắt giữ trên đội tàu Global Sumud hướng tới Gaza.

Đoạn video của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel - ông Itamar Ben Gvir về cách xử lý những người bị bắt giữ trên đội tàu Global Sumud hướng tới Dải Gaza đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, theo hãng tin AFP.

Đoạn video được ông Ben Gvir đăng trên mạng xã hội X vào ngày 20-5 cho thấy nhóm người bị bắt giữ trên đội tàu Global Sumud đang quỳ gối với hai tay bị trói và bị bắt quỳ gối trên sàn.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã chỉ trích ông Ben Gvir, nói rằng cách xử lý các nhà hoạt động của đoàn tàu viện trợ không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel.

Ông Netanyahu đồng thời cho biết đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng trục xuất những nhà hoạt động càng sớm càng tốt.

Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar cũng chỉ trích gay gắt ông Ben Gvir về vụ việc này, nói rằng ông ấy đã “cố tình gây tổn hại cho Nhà nước chúng ta bằng hành động đáng hổ thẹn này và đây không phải là lần đầu tiên”.

Các quốc gia có công dân trên các con thuyền này, bao gồm Anh, Canada, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ireland, đã nhanh chóng đưa ra phản ứng mạnh mẽ.

Đại sứ Mỹ tại Israel - ông Mike Huckabee đã mô tả hành vi của ông Ben Gvir là "đáng khinh" và nói rằng vị bộ trưởng này đã "phản bội phẩm giá của quốc gia mình".

Pháp cho biết đã triệu tập đại sứ Israel về những "hành động không thể chấp nhận được" của ông Ben Gvir, trong khi Tây Ban Nha lên án việc đối xử "tàn bạo" với các nhà hoạt động và cho biết đã triệu tập đại biện lâm thời của Israel để phản đối.

Hà Lan, Canaba cho biết sẽ triệu tập đại sứ Israel để lên án việc đối xử "không thể chấp nhận được" đối với các nhà hoạt động bị giam giữ trong đoàn tàu Gaza.

Ngoại trưởng Ireland - bà Helen McEntee cho biết bà "kinh hoàng và sốc" trước đoạn video và yêu cầu thả ngay lập tức các nhà hoạt động, trong đó có em gái của Tổng thống Ireland - bà Catherine Connolly.

Ý và Hy Lạp cũng lên án việc đối xử với các nhà hoạt động và kêu gọi thả ngay lập tức công dân của họ.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni lên án những hình ảnh đó là “không thể chấp nhận được”, và yêu cầu Israel thả tất cả công dân Ý có liên quan, cùng với lời xin lỗi về hành vi ngược đãi và thể hiện “sự khinh thường hoàn toàn” đối với chính phủ Ý.

“Không thể chấp nhận được việc những người này, bao gồm nhiều công dân Ý, phải chịu đựng sự đối xử vi phạm nhân phẩm như vậy” - bà Meloni nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết bà "thực sự kinh hoàng" trước đoạn video, cho rằng nó "vi phạm những chuẩn mực cơ bản nhất về sự tôn trọng và phẩm giá trong cách đối xử với con người". Bà Cooper nói thêm rằng bà đang liên lạc với gia đình của các công dân Anh bị Israel bắt giữ.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Ben Gvir đã "một lần nữa công khai chứng minh cho thế giới thấy tư duy bạo lực và man rợ của chính phủ ông Netanyahu".

Đại sứ Đức tại Israel Steffen Seibert đã gọi cách đối xử của ông Ben Gvir đối với các nhà hoạt động bị giam giữ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được và trái với các giá trị cơ bản của hai quốc gia”.

Khoảng 50 tàu thuộc đội tàu Global Sumud đã khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước trong nỗ lực mới nhất của các nhà hoạt động nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel tại Gaza, sau khi lực lượng Israel chặn bắt một đoàn tàu tương tự vào tháng trước.

Nhà chức trách Israel ngày 20-5 cho hay đã đưa những người bị bắt giữ trên đội tàu Global Sumud cập cảng Ashdod, đồng thời di chuyển họ tới cơ sở giam giữ Ktzi’ot ở miền nam nước này để tiến hành các thủ tục tiếp theo trước khi trục xuất.