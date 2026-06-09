Chiến sự Nga-Ukraine 9-6: Ukraine phá âm mưu ám sát quan chức tình báo, nêu thành quả chiến đấu tháng 5 09/06/2026 08:35

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng trên nhiều mặt trận khi hai bên tiếp tục liệt kê thương vong của nhau; Ukraine triệt phá âm mưu ám sát quan chức tình báo cấp cao.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên các mặt trận dọc phía đông Ukraine.

Nóng ran mặt trận Pokrovsk

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 8-6 giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 213 cuộc giao tranh, trong đó ⅓ cuộc chiến xảy ra ở hướng Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và TP Huliaipole (tỉnh Zaporichzhia), hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Theo Bộ Tổng Tham mưu, Nga đã mở 2 cuộc tấn công tên lửa, 55 cuộc không kích, thả 176 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Nga đã dùng 6.460 UAV nhằm vào các vị trí của Ukraine và các khu dân cư và mở 2.305 cuộc tấn công bằng các loại vũ khí khác nhau nhằm vào cứ điểm và khu dân cư Ukraine.

Tại Pokrovsk, Nga mở 38 đợt tiến công, cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine gần khu định cư odynske, Novooleksandrivka, Hryshyne, Kotlyne và Udachne, cũng như hướng tới Novyi Donbas, Bilytske, Shevchenko, Serhiivka, Myrne, Novopavlivka, Novopidhorodnie và Dorozhnie.

Theo ước tính sơ bộ, Ukraine đã tiêu diệt 48 lính Nga, làm 24 lính Nga bị thương trong khu vực này. Lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy 3 xe bọc thép, 1 sở chỉ huy UAV Nga, 286 UAV Nga đã bị phá hủy hoặc gây nhiễu, một trung tâm chỉ huy UAV Nga cũng bị phá huỷ cùng một số trang thiết bị quân sự khác.

Ukraine tổng kết thành quả chiến đấu tháng 5

Ngày 8-6, Tổng Tư lệnh lực lượng Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại được thêm gần 100 km2 lãnh thổ so với diện tích bị mất dọc chiến tuyến hồi tháng 5, nâng tổng diện tích Ukraine giành lại kể từ đầu năm 2026 lên hơn 600 km2.

Theo ông Syrskyi, giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở TP Pokrovsk, khu vực Oleksandrivka (nằm ở giao điểm của các tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk) và TP Huliaipole. Ông Syrskyi nói lực lượng Ukraine vẫn giữ thế chủ động ở "một số khu vực nhất định" trên mặt trận mặc dù không nêu rõ vị trí cụ thể.

Lính Ukraine huấn luyện tại Kherson hồi tháng 5. Ảnh: YEVHEN TITOV

Trong tháng 5, lực lượng Ukraine đã tấn công hơn 88.000 mục tiêu quân sự của Nga và khiến tổng cộng hơn 30.500 lính Nga tử trận hoặc bị thương. Theo ông Syrskyi, các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga cũng đã nhắm mục tiêu vào 111 cơ sở hạ tầng quân sự-công nghiệp, năng lượng và dầu mỏ của Nga, gây thiệt hại ước tính 1,058 tỉ USD.

Nga hạ 1.445 lính Ukraine, 634 UAV

Cập nhật chiến sự ngày 8-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất khoảng 1.445 lính trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến Phía đông của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất.

Nhóm tác chiến này tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu vực gần các khu dân cư Krasny Kut, Lenina, Kutuzovka, Belitskoye, Vasilyevka, Shevchenko, Kucherov Yar, Krasnoyarskoye, Dobropolye, Zolotoi Kolodez và Sergeyevka (tỉnh Donetsk) và Novopodgorodnoye (tỉnh Dnipropetrovsk). Ukraine đã mất hơn 325 lính, 1 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới tại khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 634 UAV và 8 quả bom thông minh của Ukraine.

Ukraine triệt phá âm mưu ám sát quan chức tình báo

Ngày 8-6, Cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết cơ quan này đã bắt giữ một người đàn ông 38 tuổi với cáo buộc lên kế hoạch ám sát một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Ukraine bằng UAV, theo tờ Kyiv Independent.

Theo cảnh sát, mục tiêu mà người này nhắm đến là ông Andrii Yusov - người phát ngôn của Cục tình báo quân sự Ukraine (HUR) kiêm Phó trưởng Ban Điều phối về việc đối xử với tù binh chiến tranh của Ukraine.

Cơ quan điều tra Ukraine cho rằng lực lượng đặc nhiệm Nga đã tuyển mộ người đàn ông 38 tuổi, cư trú tại Kiev, vốn là cựu binh có kinh nghiệm chiến đấu và trinh sát, và hứa trả cho ông này 100.000 USD để lên kế hoạch ám sát một quan chức cấp cao của HUR. Theo Cảnh sát Ukraine, nghi phạm này đã nhận được khoản tiền ứng trước 10.000 USD.

Ông Yusov sau đó đã xác nhận thông tin này trên Facebook và cho rằng bất kỳ người Ukraine nào cũng có thể trở thành mục tiêu của Nga.

Theo Kyiv Independent, đây là chiến dịch mới nhất trong một loạt các chiến dịch của Nga nhằm vào các quan chức, quân nhân và nhân vật công chúng Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.