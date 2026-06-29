Ông Trump cho biết Mỹ sẽ gặp Iran ở Qatar, Tehran nói ‘không có kế hoạch’ 29/06/2026 20:55

(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về tiến trình đàm phán.

Ông Trump nói Mỹ sẽ gặp Iran ở Qatar, Tehran nói ‘không có kế hoạch’

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-6 nói rằng Mỹ sẽ gặp Iran tại Doha (Qatar) vào ngày 30-6, theo đài CNN.

“Iran đã đề nghị một cuộc gặp. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày mai tại Doha!” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các đặc phái viên của Tổng thống Trump sẽ tham dự cuộc gặp với các quan chức Iran tại Qatar.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tới Doha để tham dự các cuộc họp cấp cao trong tuần này khi chúng tôi tiếp tục thảo luận về bản ghi nhớ” - bà nói với đài Fox News.

“Bên lề các cuộc họp cấp cao đó cũng sẽ diễn ra các cuộc đàm phán kỹ thuật” - bà Leavitt cho biết thêm.

Về phía Tehran, ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran và là người dẫn đầu phái đoàn nước này trong các cuộc đàm phán kỹ thuật, nói với các phóng viên rằng “không có cuộc họp nào của các nhóm công tác kỹ thuật được lên lịch trong tuần này”.

Việc thành lập các nhóm công tác kỹ thuật đã được thống nhất khi phái đoàn Mỹ và Iran gặp nhau tại Thụy Sĩ vào đầu tháng này trong các cuộc đàm phán do Qatar và Pakistan làm trung gian.

Các nhà đàm phán quyết định thành lập 4 nhóm công tác, phụ trách các lĩnh vực gồm: lệnh trừng phạt; chương trình làm giàu hạt nhân và kho dự trữ uranium của Iran; tái thiết và phát triển kinh tế; cùng việc giám sát tiến độ hướng tới một thỏa thuận.

“Mặc dù các cuộc tham vấn với Qatar, bao gồm cả việc thực hiện các cam kết của phía bên kia, vẫn đang diễn ra bình thường, nhưng những thông tin do một số cơ quan truyền thông đăng tải cho rằng các cuộc đàm phán của các nhóm công tác kỹ thuật sẽ được tổ chức tại Doha là chưa được xác nhận” - ông Gharibabadi nói.

Ông cho biết vòng đàm phán đầu tiên của các nhóm công tác này sẽ chỉ được tổ chức “khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng và sau khi các bên thống nhất về thời gian cũng như địa điểm”.

Iran cho biết 6 tỉ USD tài sản bị phong tỏa tại Qatar sẽ được hoàn trả

Ngày 29-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết một nửa số tài sản bị phong tỏa của Iran đang được giữ tại Qatar sẽ được hoàn trả cho Tehran.

Ông Pezeshkian đưa ra thông báo này trong các cuộc gặp với các giáo sĩ cấp cao của Iran tại thành phố Qom.

“Theo các kế hoạch đã được thống nhất, 6 tỉ USD trong tổng số 12 tỉ USD tài sản của Iran tại Qatar sẽ được hoàn trả về nước. Các bước cần thiết cũng đang được tiến hành để đưa phần tài sản còn lại trở về” - hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Pezeshkian.

Nhà Trắng chưa bình luận về tuyên bố của Iran.

Bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được vào đầu tháng này quy định rằng Washington “cam kết cho phép Cộng hòa Hồi giáo Iran được toàn quyền sử dụng các khoản tiền và tài sản đang bị phong tỏa hoặc hạn chế ngay sau khi thỏa thuận được triển khai”.

Trong suốt quá trình đàm phán, Iran luôn khẳng định việc hoàn trả các tài sản đang bị phong tỏa tại các ngân hàng ở nước ngoài phải là một phần của tiến trình sau khi bản ghi nhớ được ký kết.

Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 29-6, Hezbollah cáo buộc quân đội Israel vẫn tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở miền nam Lebanon và lực lượng này bảo lưu quyền đáp trả các cuộc tấn công đó.

Theo tuyên bố của Hezbollah, các hành vi vi phạm bao gồm việc sử dụng máy bay chiến đấu không kích các khu dân cư tại thành phố Nabatieh và thị trấn Mayfadoun, cũng như sử dụng UAV tấn công một khu vực trống tại thị trấn Froun.

Ngoài ra, nhiều ngôi nhà tại các thị trấn Taybeh và Haddatha đã bị phá hủy; làng Majdal Zoun bị tấn công; lựu đạn gây choáng được ném gần khu vực có dân thường tại các thị trấn Burj Qalawiyah và Barashit; đồng thời binh sĩ Israel bị cáo buộc để lại các vật thể khả nghi tại các thị trấn Upper Nabatieh và Kfar Tebnit.

Hezbollah khẳng định các cuộc tấn công liên tiếp của Israel là “hành vi vi phạm rõ ràng” thỏa thuận giữa Israel và Lebanon.

Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại

Giá dầu tăng do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz sớm trở lại bình thường.

Dầu Brent, chuẩn quốc tế, tăng 4 cent, lên 72,03 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 44 xu, lên 69,67 USD/thùng.

Tàu thuyền tại Vịnh Oman, gần eo biển Hormuz ngày 16-6. Ảnh: BLOOMBERG

“Thị trường dầu mỏ vẫn đang phải đối mặt rất nhiều rủi ro. Dù vậy, các nhà đầu tư dường như đang tập trung vào tác động của việc dòng chảy dầu mỏ tiếp tục phục hồi đối với cán cân cung - cầu toàn cầu” - theo báo cáo của tập đoàn tài chính ING (Hà Lan).

“Thái độ chủ quan này là điều khó hiểu và rõ ràng khiến thị trường đối mặt nguy cơ giá còn tăng mạnh nếu quá trình khôi phục nguồn cung diễn ra chậm hơn dự kiến” - báo cáo cho biết thêm.