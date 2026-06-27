Mỹ cấm nhập khẩu thêm nhiều mặt hàng công nghệ của Trung Quốc. 27/06/2026 11:37

(PLO)- Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cấm nhập khẩu thêm thiết bị viễn thông và giám sát từ một nhóm các nhà sản xuất của Trung Quốc, mở rộng lệnh cấm trước đó vào năm 2022.

Ngày 26-6, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết sẽ cấm nhập khẩu thêm thiết bị viễn thông và giám sát từ một nhóm các nhà sản xuất Trung Quốc, bao gồm Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua. Đây được xem là động thái mới nhất của Washington nhằm siết chặt kiểm soát thiết bị điện tử sản xuất tại Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Động thái này mở rộng lệnh cấm mà FCC ban hành vào năm 2022 đối với các mẫu thiết bị viễn thông và giám sát video do các công ty Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua sản xuất, với lý có rủi ro cho an ninh quốc gia của Mỹ.

Người dân tham quan gian hàng của Huawei tại Đại hội Di động Thế giới ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 6. Ảnh: AFP

Lệnh cấm mới áp dụng lên cả các mẫu thiết bị cũ, không chỉ những thiết bị được thiết kế từ cuối năm 2022 trở đi. Theo FCC, các thiết bị này được sử dụng cho “an ninh công cộng, an ninh các cơ sở chính phủ, giám sát an ninh vật lý cơ sở hạ tầng trọng yếu và các mục đích an ninh quốc gia khác”.

Lệnh cấm mở rộng dự kiến ​có hiệu lực vào đầu tháng 7. FCC cho biết hành động này “là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách giảm thiểu rủi ro cho ngành truyền thông của Mỹ”.

FCC cũng cho biết sẽ cho phép người Mỹ tiếp tục sử dụng thiết bị mà họ đã sở hữu.

Phía Trung Quốc chưa bình luận về vấn đề này.

Theo Reuters, FCC đã thực hiện một số hành động nhắm vào ngành công nghệ Trung Quốc, bao gồm yêu cầu cấm nhập khẩu tất cả mẫu máy bay không người lái mới của Trung Quốc vào tháng 12-2025.

Vào tháng 3, FCC cũng đã cấm nhập khẩu các mẫu bộ định tuyến dân dụng mới do Trung Quốc sản xuất, những thiết bị kết nối máy tính, điện thoại và các thiết bị thông minh với internet.