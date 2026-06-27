Ông Putin hội đàm với ông Lukashenko sau 'tối hậu thư' của Ukraine 27/06/2026 05:32

Ngày 26-6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã hội đàm tại Valdai (phía tây bắc nước Nga) về hợp tác thương mại và kinh tế, cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực, theo hãng thông tấn TASS.

"Hai nguyên thủ quốc gia đang thảo luận về chương trình nghị sự của Liên minh Nhà nước, các vấn đề khác nhau về hợp tác thương mại và kinh tế, việc thực hiện các dự án kinh tế chung, cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực” - ông Peskov cho hay.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin đã nói rằng không có thông cáo báo chí hay lễ ký kết văn kiện nào được lên kế hoạch sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Lukashenko.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại dinh thự ở Valdai ngày 26-6. Ảnh: Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Cuộc hội đàm diễn ra sau căng thẳng gia tăng giữa Belarus và Ukraine. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cáo buộc rằng ông Putin đang cố gắng thuyết phục ông Lukashenko tăng cường hỗ trợ cho Moscow trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Moscow và Minsk phủ nhận điều này, trong khi Belarus nói rằng chính Ukraine và phương Tây đang làm gia tăng căng thẳng. Hôm 25-6, ông Lukashenko cho biết ông đã gặp đại diện của tổng thống Ukraine và cảnh báo họ đừng cố lôi đất nước của ông vào cuộc chiến.

"Tôi đã nói thẳng với họ: 'Hãy nói với tổng thống của các anh rằng nếu ông ấy nghĩ có thể nói chuyện với chúng tôi theo cách đó và lôi kéo Belarus vào cuộc chiến, thì ông ấy cần hiểu rằng bản chất của cuộc chiến sẽ thay đổi ngay lập tức. Khi đó, đây sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn khác'" - nhà lãnh đạo Belarus nói.

Ông Putin và ông Lukashenko là đồng minh thân thiết và thường xuyên gặp nhau. Điện Kremlin đã cáo buộc Ukraine đe dọa chủ quyền của Belarus sau khi Tổng thống Zelensky tuần trước ra tối hậu thư cho Minsk một tuần để dỡ bỏ các trạm chuyển tiếp tín hiệu mà ông cho rằng đang được sử dụng để giúp hướng dẫn các cuộc tấn công của Nga.

Đáp lại, Minsk tuyên bố sẽ không tháo dỡ các thiết bị liên quan hoặc dừng cung cấp nhiên liệu cho Nga, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào từ Ukraine sẽ kéo theo phản ứng đáp trả.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng kích hoạt các bảo đảm an ninh với Belarus nếu Ukraine thực hiện các đe dọa tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Ông Lavrov cho rằng tối hậu thư này thực chất là một lời đe dọa nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là kéo Belarus trực tiếp vào xung đột và mở rộng phạm vi chiến sự.

Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow và Minsk hiện có hiệp ước bảo đảm an ninh trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh, có hiệu lực từ tháng 3-2025, theo đó một cuộc tấn công vào một trong hai nước sẽ được coi là tấn công vào toàn bộ khối.

Theo hiệp ước, hai bên có thể sử dụng mọi biện pháp quân sự và kỹ thuật, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để đáp trả hành động gây hấn hoặc đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Lavrov nói Nga sẵn sàng thực hiện đầy đủ các biện pháp theo hiệp ước để bảo đảm an ninh cho đồng minh Belarus và cho chính Nhà nước Liên minh nếu cần thiết.