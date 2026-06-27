Hé lộ thông tin về thỏa thuận khung mà Israel và Lebanon vừa ký kết 27/06/2026 06:03

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công bố khuôn khổ thỏa thuận giữa Lebanon và Israel sau các cuộc đàm phán ở thủ đô Washington, DC, gọi đây là “bước đầu tiên trong một hành trình đầy khó khăn".

Ngày 26-6, Israel và Lebanon đã ký một thỏa thuận khung tại Mỹ sau nhiều ngày đàm phán nhằm đảm bảo chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon, theo hãng tin Reuters.

Đại sứ Lebanon tại Washington Nada Moawad và người đồng cấp Israel Yechiel Leiter đã ký văn kiện ba bên với Mỹ tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đại sứ Moawad gọi đây là "bước đầu tiên" trên con đường khôi phục chủ quyền của Lebanon.

“Khung hợp tác ba bên mà chúng ta ký kết hôm nay là bước đầu tiên trên con đường khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, đảm bảo chấm dứt vĩnh viễn và dứt điểm các hành động thù địch, cho phép người dân của chúng ta trở về quê hương và cho phép tất cả người dân Lebanon sống trong hòa bình, an ninh và thịnh vượng” - bà Moawad nhấn mạnh.

Lễ ký kết thỏa thuận khung giữa các đại diện của Mỹ, Israel, và Lebanon tại thủ đô Washington, D.C ngày 26-6. Ảnh: AFP

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết thỏa thuận sẽ cho phép người dân Lebanon quay trở lại vùng đất "được giải phóng hoàn toàn" và xây dựng lại những ngôi nhà mà "không có đối tác" nào thuộc chủ quyền của mình.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận này cho phép lực lượng Israel tiếp tục chiếm đóng miền nam Lebanon nếu Hezbollah không giải giáp vũ khí.

Ông Netanyahu nói rằng thỏa thuận này cũng sẽ cho phép quân đội Lebanon “bắt đầu tổ chức để nắm quyền kiểm soát lãnh thổ”, mở đầu với những gì ông mô tả là hai “khu vực thí điểm” mà lực lượng Israel sẽ rút khỏi vùng đất mà họ chiếm đóng trong cuộc chiến với Hezbollah.

Các điều khoản đầy đủ của thỏa thuận khung vẫn chưa được công bố. Trong một tuyên bố sau lễ ký kết, ông Rubio đưa ra thêm thông tin chi tiết về những gì đã được đồng ý, bao gồm vai trò của Mỹ.

Ông Rubio cho biết Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thỏa thuận thông qua "Nhóm Điều phối Quân sự cho Lebanon" ba bên và Washington sẽ cam kết các nguồn lực đáng kể, bao gồm khoản viện trợ nhân đạo ngay lập tức 100 triệu USD phối hợp với Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Rubio nói thêm rằng Mỹ tái khẳng định ý định tăng cường năng lực của Lực lượng Vũ trang Lebanon "để thiết lập chủ quyền hiệu quả hơn trên toàn lãnh thổ Lebanon" với hơn 30 triệu USD viện trợ.

Ông Rubio nói thêm rằng Hezbollah cũng là một phần trung tâm của khuôn khổ này.

“Thỏa thuận này thiết lập một quy trình rõ ràng và có cấu trúc để khôi phục chủ quyền của Lebanon, giải giáp Hezbollah và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố của lực lượng này, đồng thời cho phép Israel quay trở lại biên giới của mình một khi mối đe dọa đối với công dân của họ được loại bỏ”- Ngoại trưởng Rubio cho biết.

Trong khi đó, Hezbollah tiếp tục bác bỏ các cuộc đàm phán vì cho rằng chúng làm suy yếu chủ quyền của Lebanon.

“Hướng đi mà chính quyền Lebanon đang theo đuổi là những nhượng bộ đơn phương, vô điều kiện, chỉ làm suy yếu đất nước và phục vụ lợi ích của kẻ thù Israel” - nghị sĩ Hassan Fadlallah của Hezbollah nói.