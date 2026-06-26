Chiến sự Nga-Ukraine 26-6: Tổng thống Belarus phát cảnh báo rắn tới Ukraine và phương Tây; Thủ đô Kiev bị tập kích tên lửa đạn đạo 26/06/2026 08:43

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Tổng thống Belarus phát cảnh báo rắn tới Ukraine và phương Tây; Thủ đô Kiev bị tập kích tên lửa đạn đạo; Nga tuyên bố tập kích kho UAV tầm xa của Ukraine, bắn hạ 762 UAV.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Thủ đô Kiev bị tập kích tên lửa đạn đạo

Theo tờ Kyiv Independent, nhiều tiếng nổ vang lên tại thủ đô Kiev (Ukraine) vào tối 25-6 trong bối cảnh được cho là Nga mở đợt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thành phố này.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết ít nhất 2 người đã bị thương.

Ngay trước 21 giờ (giờ địa phương), Không quân Ukraine phát cảnh báo về nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Chỉ vài phút sau, nhiều vụ nổ liên tiếp được ghi nhận tại Kiev.

Đám cháy bùng phát tại quận Darnytskyi ở thủ đô Kiev sau một cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 25-6. Ảnh: Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine/ Telegram

Theo thông tin ban đầu, các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã gây cháy một nhà kho tại quận Darnytskyi của thủ đô. Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết lực lượng cứu hỏa đã được điều động để khống chế đám cháy.

Đến khoảng 1 giờ sáng 26-6, Không quân Ukraine tiếp tục phát cảnh báo về tên lửa đạn đạo. Ít phút sau, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Kremenchuk, tỉnh Poltava.

Cảnh báo không kích cũng được ban bố tại nhiều khu vực nằm xa tiền tuyến, trong đó có tỉnh Rivne ở miền tây Ukraine.

Đợt tấn công mới diễn ra chưa đầy hai tuần sau cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga hôm 15-6, khiến 5 người thiệt mạng tại Kiev và gây hỏa hoạn tại quần thể tu viện lịch sử Kyiv Pechersk Lavra.

Sau đó, Ukraine đã đáp trả bằng các đợt tấn công chưa từng có nhằm vào thủ đô Moscow, sử dụng nhiều UAV tấn công thành phố này và nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga trong các ngày 16 và 18-6. Cuộc tấn công ngày 18-6 được đánh giá là đợt tập kích UAV lớn nhất nhằm vào Moscow kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát.

Ukraine cắm cờ tại mũi đất chiến lược

Bộ Tư lệnh Phòng vệ miền Nam Ukraine ngày 25-6 cho biết Lực lượng Ukraine đã cắm quốc kỳ tại mũi Kinburn sau khi quân đội Nga rút khỏi một số vị trí trong khu vực.

Theo thông báo, các lực lượng Nga phải rút lui dưới hỏa lực mạnh của Ukraine và đang tiếp tục sơ tán những binh sĩ còn sống sót khỏi khu vực.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk xác nhận với Kyiv Independent rằng quốc kỳ Ukraine đã được cắm tại mũi đất Kinburn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quân đội Nga vẫn hiện diện tại đây và các cuộc giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát khu vực vẫn đang tiếp diễn.

"Đúng là quân Nga đã buộc phải từ bỏ một số vị trí. Tuy nhiên, nếu nói rằng mũi Kinburn đã được Kiev kiểm soát hoàn toàn thì vẫn còn quá sớm, bởi đối phương chưa rút hết khỏi khu vực này" - ông Pletenchuk cho biết.

Theo ông, việc cắm cờ chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng, đồng thời gây sức ép tâm lý đối với lực lượng Nga và buộc họ phải luôn trong trạng thái cảnh giác.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mũi Kinburn. Theo ông, Nga đang duy trì hiện diện tại đây nhằm tạo sức ép lên khu vực ven biển phía nam tỉnh Mykolaiv và cản trở hoạt động vận tải biển từ các cảng của Mykolaiv, đặc biệt thông qua luồng hàng hải cửa sông Bug-Dnipro.

Mũi Kinburn là một dải cát hẹp ở miền nam Ukraine, nằm giữa cửa sông Dnipro-Buh và Biển Đen, thuộc tỉnh Mykolaiv. Khu vực này đã trở thành điểm giao tranh giữa hai bên kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát.

Quân đội Nga tiến vào mũi Kinburn từ phần lãnh thổ tỉnh Kherson khi đó do Moscow kiểm soát vào tháng 3-2022. Nhờ vị trí chiến lược, việc kiểm soát mũi Kinburn cho phép Nga gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp cận một số khu vực trên Biển Đen. Các tuyến hàng hải từ các cảng Kherson và Mykolaiv đều hội tụ gần khu vực này.

Nga tuyên bố tập kích kho UAV tầm xa của Ukraine, bắn hạ 762 UAV

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-6 cho biết lực lượng nước này đã tập kích các địa điểm lưu trữ và phóng UAV tầm xa của quân đội Ukraine, cùng nhiều mục tiêu quân sự khác trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo tuyên bố, không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, các kho nhiên liệu, địa điểm lưu trữ và phóng UAV tầm xa, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 149 địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố Ukraine đã mất khoảng 1.585 binh sĩ trên toàn tuyến giao tranh trong ngày qua.

Cụ thể, theo Moscow, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây thương vong hơn 290 binh sĩ Ukraine và phá hủy hai khẩu pháo dã chiến; Nhóm tác chiến phía Tây khiến hơn 220 binh sĩ Ukraine thương vong và phá hủy hai xe bọc thép do Mỹ sản xuất; trong khi Nhóm tác chiến phía Nam gây thương vong hơn 210 binh sĩ và phá hủy hai xe chiến đấu bọc thép.

Ngoài ra, Nhóm tác chiến Trung tâm được cho là đã khiến hơn 320 binh sĩ Ukraine thương vong và phá hủy ba xe chiến đấu bọc thép. Nhóm tác chiến phía Đông gây thương vong khoảng 495 binh sĩ, phá hủy một xe chiến đấu bọc thép cùng một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad. Trong khi đó, Nhóm tác chiến Dnepr khiến khoảng 50 binh sĩ Ukraine thương vong và phá hủy bốn trạm tác chiến điện tử.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng phòng không nước này trong ngày qua đã đánh chặn và bắn hạ 762 UAV cánh cố định của Ukraine, 17 bom dẫn đường và hai quả đạn của hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất.

Ông Lukashenko: Đại diện của ông Zelensky đã đến Minsk để gặp Belarus

Ngày 25-6, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko cho biết ông vừa có cuộc gặp với các đại diện của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại thủ đô Minsk.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Ông Lukashenko cho rằng Ukraine cần lựa chọn đàm phán thay vì tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn. Theo ông Lukashenko, trong cuộc gặp với phái đoàn Ukraine, ông đã gửi thông điệp tới ông Zelensky.

"Tôi đã nói thẳng với họ: 'Hãy nói với tổng thống của các anh rằng nếu ông ấy nghĩ có thể nói chuyện với chúng tôi theo cách đó và lôi kéo Belarus vào cuộc chiến, thì ông ấy cần hiểu rằng bản chất của cuộc chiến sẽ thay đổi ngay lập tức. Khi đó, đây sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn khác'" - nhà lãnh đạo Belarus nói.

Ông Lukashenko cho biết phía Ukraine đã phản hồi rằng Tổng thống Zelensky và các cộng sự "đều hiểu điều đó".

Nhà lãnh đạo Belarus cũng kêu gọi Kiev sớm nối lại đối thoại với Moscow.

"Hãy đàm phán đi, các bạn. Cần tiến hành đàm phán một cách thực chất. Không cần phô trương, cũng không cần biến mọi chuyện thành màn trình diễn" - ông nói.

Đề cập quan hệ với Nga, ông Lukashenko khẳng định Belarus sẽ tiếp tục sát cánh cùng Moscow.

"Không thể có chuyện khác được. Chúng tôi hiểu điều gì có thể xảy ra nếu phương Tây một lần nữa can dự" - ông Lukashenko nhấn mạnh.