VIDEO: Ô tô lao vào đám đông ăn mừng World Cup, 17 người bị thương 25/06/2026 19:38

(PLO)- Ô tô lao xuyên qua một đám đông người hâm mộ tại TP Cabo San Lucas sau chiến thắng 3-0 của Mexico trước CH Czech trong trận đấu diễn ra cùng ngày, khiến 17 người bị thương.

Tối 24-6 (giờ địa phương), một ô tô lao vào đám đông cổ động viên bóng đá đang ăn mừng chiến thắng World Cup ở Mexico, khiến ít nhất 17 người bị thương (bao gồm tài xế), theo tờ Independent.

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy một chiếc xe màu đen chạy xuyên qua một đám đông người hâm mộ tại TP Cabo San Lucas sau chiến thắng 3-0 của Mexico trước CH Czech trong trận đấu diễn ra cùng ngày.

Dựa trên đoạn video, ngay trước khi chiếc xe tăng tốc, nhiều người trong đám đông dường như đã bao quanh phương tiện, một số người còn dùng tay đập vào nắp xe. Cũng có dấu hiệu cho thấy một số người đã ném đồ uống vào chiếc xe.

Khi chiếc xe cố gắng vượt qua đám đông, nhiều người có thể được nhìn thấy chạy tránh khỏi đường đi của nó, trong khi một số người ngã xuống mặt đường xung quanh chiếc xe.

Video Hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở Mexico ngày 25-6. Nguồn: X

Hội đồng thành phố cho biết tài xế đã "bị nhiều người bao vây, cản trở việc di chuyển và gây áp lực vật lý lên phương tiện", sau đó đã "thực hiện một cú tăng tốc bất ngờ, khiến nhiều người đi bộ bị tông trúng".

Chính quyền cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các cuộc tụ tập đông người, đồng thời "tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng và tránh những hành vi gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân cũng như người khác".

Thông báo cho biết toàn bộ diễn biến và hoàn cảnh của vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Tài xế hiện đã bị tạm giữ trong tình trạng thương tích.

Hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở Mexico ngày 25-6. Ảnh: HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CABO SAN LUCAS

Hội đồng thành phố cho biết cảnh sát, xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa đã được điều động ngay lập tức tới hiện trường. Nhân viên y tế cũng có mặt để phong tỏa khu vực và đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc, trong khi các lực lượng khẩn cấp đang hỗ trợ gia đình những người bị thương.

Các tuyến đường bị ảnh hưởng hiện đã được mở lại sau khi công tác điều tra ban đầu hoàn tất.

Trong một tuyên bố đăng trên X, Liên đoàn Bóng đá Mexico cho biết: “Chúng tôi xin bày tỏ sự đoàn kết với những người bị ảnh hưởng và gia đình họ, đồng thời mong những người bị thương sẽ sớm bình phục”.