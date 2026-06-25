Nga muốn biết ông Trump đã thay đổi lập trường về cuộc chiến Ukraine hay chưa 25/06/2026 05:33

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Mỹ cần làm rõ lập trường của mình về Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Tại một sự kiện ở thủ đô Moscow ngày 24-6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow muốn biết liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự thay đổi lập trường về Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian (Pháp) hay không, theo hãng thông tấn TASS.

“Về phần Ukraine, chúng tôi muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra ở Evian. Mỹ vẫn chưa cho chúng tôi biết họ đã rút ra được gì từ hội nghị thượng đỉnh ở Evian hay hướng hành động tiếp theo của họ sẽ như thế nào” - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng những thỏa thuận đạt được hồi tháng 8 năm ngoái giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage (bang Alaska) đã bị “chôn vùi” ở Evian.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một sự kiện ngày 24-6 ở thủ đô Moscow. Ảnh: Sergey Fadeichev/TASS

Trước đó, ông Macron - chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G7 tại TP Evian-les-Bains của Pháp - nói rằng ông Trump đã thừa nhận trong các cuộc đàm phán tại thượng đỉnh G7 rằng Nga không muốn hòa bình ở Ukraine và điều này đánh dấu "một sự thay đổi thực sự trong cách tiếp cận" từ phía Mỹ.

Bản thân ông Trump đã ca ngợi cuộc gặp với Tổng thống Ukraine ⁠- ông Volodymyr Zelensky tại thượng đỉnh G7 là “rất tốt”. Những bình luận làm dấy lên sự lạc quan thận trọng giữa các nhà lãnh đạo G7 rằng một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được.

Các quan chức Nga thường xuyên đề cập cái gọi là "Tinh thần Anchorage” mà theo các nhà phân tích là cơ sở cho một thỏa thuận khả thi trong đó các lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi phần còn lại của khu vực Donbass ở miền đông Ukraine để đổi lấy ‌Moscow ⁠đóng băng các chiến tuyến ở nơi khác.

Kiev đã nhiều lần tuyên bố sẽ không trao bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga, theo hãng tin Reuters.

Nhấn mạnh sự thất vọng ngày càng tăng của Moscow đối với tình hình, ông Lavrov cho rằng hội nghị thượng đỉnh Alaska có thể là một "mưu đồ của Mỹ nhằm câu giờ để tái vũ trang cho chế độ Kiev”. Trong khi hai quan chức cấp cao khác của Nga cũng cáo buộc Washington trong tuần này đã không đưa ra "những hiểu biết" về Anchorage.

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích việc Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow và việc không thể nối lại các chuyến bay thẳng hoặc đồng ý trả lại tài sản ngoại giao của Nga bị chính quyền Mỹ tịch thu. Ông Lavrov nói thêm rằng Mỹ cũng không đặt ra bất kỳ giới hạn nào đối với số vũ khí mà nước này bán cho các nước châu Âu cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Lavrov liên tục nhấn mạnh rằng Moscow muốn tiếp tục đàm phán với Mỹ và mong muốn được nghe những gì đặc phái viên của Tổng thống Trump, gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, sẽ nói trong chuyến thăm tiếp theo tới Moscow.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán và chúng tôi rất trân trọng điều đó… Chính quyền Mỹ vẫn duy trì đối thoại vì vậy, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp tục cuộc đối thoại tại đây” - ông Lavrov cho hay.

Về giải pháp cho xung đột Ukraine, ông Lavrov lưu ý rằng Nga sẽ không chấp nhận các giải pháp tạm thời cho cuộc khủng hoảng Ukraine và sẽ không nhượng bộ bất kỳ tối hậu thư nào.

Theo ông Lavrov, cuộc xung đột ở Ukraine vẫn có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, song nói thêm rằng Nga sẽ không còn tin tưởng bất cứ ai trong các cuộc đàm phán về Ukraine nữa.