Ông Kim Jong-un tuyên bố động thái đáp trả việc Hàn Quốc đinh sở hữu tàu ngầm hạt nhân 23/06/2026 09:53

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đẩy nhanh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự của Triều Tiên, viện dẫn lý do Washington và Seoul nỗ lực thúc đẩy việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết đẩy nhanh quá trình xây dựng quân đội nước này tại một kỳ họp đảng, truyền thông nhà nước đưa tin hôm 23-6, viện dẫn những nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Hàn Quốc và Mỹ trong khu vực.

Bình Nhưỡng đang phải chịu nhiều lệnh trừng phạt liên quan chương trình hạt nhân của mình, và về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc xung đột từ năm 1950 đến năm 1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

"Trong bài phát biểu bế mạc, đồng chí Kim Jong-un đã tái khẳng định lập trường chính sách kiên định của Đảng và Nhà nước ta trong việc đẩy nhanh tiến độ tăng cường năng lực quốc phòng" - hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong một sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng đất nước khỏi Nhật, tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ngày 14-8-2025. Ảnh: KCNA

Bản tin tiếp tục dẫn lời ông Kim Jong-un nói rằng "Mỹ và Hàn Quốc đang thúc đẩy việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân trong khi ngày càng công khai hơn các động thái tăng cường và hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong khu vực”.

Trước những diễn biến như vậy, Triều Tiên đã thể hiện "lập trường kiên định" đẩy nhanh các nỗ lực "mở rộng và tăng cường hơn nữa khả năng răn đe mạnh mẽ và hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ", ông Kim phát biểu tại kỳ họp.

Theo hãng thông tấn KCNA, ông Kim có bài phát biểu trên khi chủ trì cuộc họp toàn thể đảng kéo dài ba ngày, kết thúc vào ngày 22-6, trong đó các quan chức cấp cao đã xem xét các sáng kiến ​​chính sách.

Về kho vũ khí hạt nhân, hãng thông tấn KCNA cho biết phiên họp toàn thể "nhất trí công nhận" rằng vị thế hạt nhân của nước này là "cách thức đúng đắn và duy nhất để chủ động và tự tin đối phó tình hình quân sự và chính trị quốc tế khó lường".

Kể từ khi hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội đổ vỡ vì bất đồng về phạm vi phi hạt nhân hóa và nới lỏng trừng phạt, Bình Nhưỡng đã nhiều lần tuyên bố mình là một quốc gia hạt nhân "không thể đảo ngược".

Hồi đầu tháng này, em gái của ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, tuyên bố chính sách hạt nhân của Triều Tiên là "đường lối không lùi bước", nhắc lại lập trường không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Về mặt kinh tế, phiên họp toàn thể bày tỏ "sự ủng hộ hoàn toàn và tán thành kế hoạch cải tạo toàn diện các khu vực khai thác than trên toàn quốc". Ông Kim kêu gọi "xóa bỏ tình trạng lạc hậu kéo dài hàng thế kỷ còn tồn tại trong ngành công nghiệp than".