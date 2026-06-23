Chiến sự Nga-Ukraine 23-6: Kiev đánh vào nguồn cung linh kiện tên lửa Nga; Nga hạ hơn 1.400 lính Ukraine 23/06/2026 06:42

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng với tin Ukraine đánh nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa quan trọng của Nga; Nga đánh 142 địa điểm khắp Ukraine, tấn công nhà máy lớn sản xuất UAV.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

Ukraine đánh nơi sản xuất linh kiện tên lửa Nga

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 22-6 giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 44 cuộc giao tranh, trong đó Nga đánh mạnh nhất ở các mặt trận TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk), TP Huliaipole (Zaporizhia) và TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bộ này cũng cho biết lực lượng Ukraine đã phóng tên lửa tấn công nhà máy bán dẫn Voronezh chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, tên lửa hành trình Kh-101, cũng như hệ thống phòng không Pantsir S-1.

Thống đốc tỉnh Voronezh (Nga) Aleksandr Gusev đã xác nhận lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một số mối đe doạ trên không và các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến 3 người dân bị thương. Theo ông Gusev, một cơ sở sản xuất bị hư hại và một số toà chung cư, theo hãng thông tấn TASS

Ngay sau đó, những hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cột khói lớn bốc lên ở khu vực Voronezh và thiệt hại nặng nề đối với một cơ sở được cho là nhà máy sản xuất chất bán dẫn nói trên đã lan truyền trên mạng.

Hậu quả vụ tấn công UAV của Nga ở tỉnh Sumy ngày 22-6. Ảnh: CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC

Trong ngày 22-6, Nga cũng tấn công nhiều khu vực của Ukraine như tỉnh Sumy, Kherson, Chernihiv,...Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ các địa phương cho biết các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 48 người bị thương.

Nga đánh công ty "máu mặt" sản xuất UAV Ukraine

Ngày 22-6, người sáng lập công ty công nghệ quốc phòng General Cherry - ông Yaroslav Gryshyn, cho biết một cuộc tấn công của Nga đã gây hư hại cho một cơ sở sản xuất của công ty này.

"Đây là chiến tranh . Chúng tôi đã chuẩn bị cho những sự kiện như thế này. Đối phương sẽ không thành công trong việc ngăn cản chúng ta" - ông Gryshyn viết trên Facebook.

Ông Gryshyn không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ tấn công, vị trí của cơ sở bị hư hại hay mức độ thiệt hại. Ông Gryshyn cho biết tất cả nhân viên không bị thương và công ty hiện đang đánh giá tác động của vụ tấn công.

Được thành lập vào tháng 9-2023, General Cherry đã trở thành một trong những công ty quốc phòng phát triển nhanh nhất của Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Công ty này sản xuất UAV Bullet - chuyên săn tìm và đánh chặn UAV Nga, cũng như một số lượng lớn các mẫu FPV (UAV góc nhìn thứ nhất).

Nga hạ hơn 1.400 lính Ukraine, đánh vào 142 địa điểm Ukraine

Cập nhật chiến sự ngày 22-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở lọc dầu, cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng, vận tải và kho nhiên liệu do quân đội Ukraine sử dụng, các địa điểm lắp ráp và lưu trữ UAV tầm xa, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê tại 142 địa điểm trên khắp Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cho rằng Ukraine đã mất khoảng 1.440 lính trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến Phía đông của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với thiệt hại của Ukraine lên tới 460 người, 1 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống pháo tự hành và 8 xe cơ giới.

Nhóm tác chiến này tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu vực gần các khu dân cư Pokrovskoye, Kolomiytsy, Gavrilovka, Vodyanoye, Chaplino và Dibrova (tỉnh Dnipropetrovsk) cũng như Shirokoye (tỉnh Zaporizhzhia).

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 734 UAV, 12 quả bom thông minh của Ukraine.

Ukraine cũng tấn công một số khu vực do Nga kiểm soát. Tại tỉnh Donetsk, lãnh đạo Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin cho biết trong ngày 22-6, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào tỉnh này đã khiến 18 người bị thương.