Chiến sự Nga - Ukraine 22-6: Ukraine tấn công mục tiêu Nga ở hai bên cầu Crimea; Điện Kremlin nói về ưu tiên của Moscow 22/06/2026 08:46

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine tấn công mục tiêu Nga ở cầu Crimea; Ông Zelensky nói ông Trump tính cấp phép sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ukraine tấn công mục tiêu Nga ở cầu Crimea

Ngày 21-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine đã tấn công các mục tiêu năng lượng và quân sự của Nga ở cả hai bên cầu Crimea, theo tờ Kyiv Independent.

“Đêm nay, các đòn tấn công tầm xa của chúng tôi đã được triển khai nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và lực lượng phòng không của quân Nga” - ông Zelensky viết trên Telegram.

“Các mục tiêu ở cả hai phía của Cầu Crimea đã bị đánh trúng: hệ thống hậu cần đường biển phục vụ vận chuyển dầu tại vùng Krasnodar và một kho chứa dầu ở Kerch, khu vực đang tạm thời bị chiếm đóng” - ông nói thêm.

Kiev thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Nga, cũng như các cơ sở dầu khí và công nghiệp của Moscow. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào Crimea nhằm cô lập bán đảo này khỏi phần lãnh thổ Nga trên đất liền.

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X/@DefenceU

Cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch - tuyến đường thủy dài 35 km nối Biển Đen với Biển Azov và ngăn cách phía đông Crimea với bán đảo Taman của Nga. Cây cầu này là một hành lang hậu cần quan trọng đối với Nga.

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái - ông Robert Brovdi nói rằng các cuộc tấn công nhằm vào các cảng trung chuyển dầu, trạm nén khí và hệ thống radar.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn hơn nhằm vào bán đảo này, với các vụ nổ được ghi nhận tại Simferopol, Yevpatoria và Sevastopol.

Cũng tại bán đảo Crimea, Bộ Chỉ huy vùng Krasnodar (Nga) ngày 21-6 nói rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công phà Panagia tại eo biển Kerch, khiến một người thiệt mạng và một người bị thương, theo hãng thông tấn TASS.

“Rạng sáng 21-6, một dân thường đã thiệt mạng tại bến phà Kerch do cuộc tấn công bằng UAV của đối phương. Phà Panagia đã bị tấn công tại điểm vượt eo biển Kerch. Theo thông tin sơ bộ, một người thiệt mạng và một người bị thương” - theo thông báo của cơ quan này.

Ngoài ra, cuộc tấn công bằng UAV cũng gây ra một vụ hỏa hoạn tại một cảng trung chuyển dầu ở làng Chushka. Các đơn vị cứu hỏa và cứu nạn đã được điều động tới hiện trường.

Ông Zelensky: ông Trump tính cấp phép sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine

Ngày 21-6, Tổng thống Zelensky nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đề nghị các nhà sản xuất vũ khí Mỹ chế tạo tên lửa phòng không theo giấy phép sản xuất tại Ukraine và châu Âu.

“Ông Trump có kế hoạch đề nghị các công ty quốc phòng Mỹ sản xuất tên lửa cho các hệ thống phòng không theo giấy phép tại châu Âu và Ukraine” - ông Zelensky nói.

Kiev và các đồng minh đã thảo luận về khả năng Ukraine sản xuất vũ khí phương Tây theo giấy phép tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tuần trước.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo cho biết các nước “sẵn sàng xem xét mở rộng cho Ukraine quyền được cấp phép nhằm cho phép tăng cường năng lực sản xuất quân sự của Ukraine”.

“Lần này, điều đó đã được công khai khá rõ ràng khi phía Mỹ lần đầu tiên phản hồi tích cực về vấn đề cấp phép” - ông Zelensky nói.

Ông cho biết hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua là cuộc họp đầu tiên mà tất cả các thành viên đều nhất trí ủng hộ Ukraine.

“Trong thời gian diễn ra hội nghị, tất cả các thành viên G7 đều biết về chiến dịch của chúng tôi tại tỉnh Moscow, đã thấy kết quả và ủng hộ những phản ứng hoàn toàn chính đáng và phù hợp của Ukraine” - vị tổng thống nói thêm.

Nhà Trắng chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Phòng không Nga đã bắn hạ 483 UAV Ukraine trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 8 quả bom dẫn đường và 483 UAV cánh cố định của Ukraine trong 24 giờ qua, theo TASS.

Ngoài ra, bộ này đưa tin rằng Lực lượng vũ trang Nga đã loại khỏi vòng chiến khoảng 1.450 binh sĩ Ukraine trong ngày 21-6.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Cụm tác chiến phương Bắc đã hạ hơn 215 quân nhân Ukraine; Cụm tác chiến phương Tây loại khỏi vòng chiến hơn 210 binh sĩ đối phương; Cụm tác chiến phương Nam tiêu diệt tới 185 quân nhân; Cụm tác chiến Trung tâm loại khỏi vòng chiến hơn 280 binh sĩ; Cụm tác chiến phương Đông tiêu diệt tới 500 quân nhân; và Cụm tác chiến Dnepr loại khỏi vòng chiến hơn 60 binh sĩ Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Điện Kremlin: Nga ưu tiên chiến thắng hơn thỏa thuận Anchorage

Ngày 21-6, trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov tuyên bố Nga không chờ các thỏa thuận đạt được tại Anchorage (Alaska, Mỹ) được triển khai, mà đang chờ chiến thắng.

Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov. Ảnh: TASS

“Chúng tôi không chờ những sự đồng thuận hay thỏa thuận đó được thực hiện; chúng tôi đang chờ chiến thắng. Chúng tôi đang chờ các mục tiêu của mình được hoàn thành” - ông nói, đề cập thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Trump.

Ông Ushakov cho rằng để đánh giá chính xác tình hình, các nước phương Tây cần phân tích những hành động của Lực lượng Vũ trang Nga trên chiến trường.

Ông cũng nhấn mạnh rằng những ai hy vọng đánh bại Nga là “đang nhầm lẫn”.

“Cần theo dõi sát những gì đang diễn ra trên chiến trường và dọc tuyến tiếp xúc, nơi quân đội chúng tôi đang tiến lên một cách ổn định và từng bước” - trợ lý Điện Kremlin cho biết.